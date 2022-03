Moukoko plant angeblich Sommer-Abschied vom BVB

Revierfoto via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko ist nicht ganz zufrieden beim BVB

Youssoufa Moukoko will Borussia Dortmund angeblich nach dem Saisonende den Rücken kehren. Ob der Angreifer den BVB nur auf Leihbasis oder sogar komplett verlassen möchte, ist noch unklar.

Gehen Borussia Dortmund und Youssoufa Moukoko im Sommer getrennte Wege? Gut möglich, sagt jedenfalls "Bild". Denn nach Informationen des Boulevard-Blattes plant der einst als Wunderkind bezeichnete Stürmer im Sommer seinen Abschied.

Während die BVB-Verantwortlichen den 17-Jährigen gern halten wollen, ist Moukoko selbst mit seiner Situation beim Revierklub unzufrieden.

Der Grund: mangelnde Spielzeit unter Trainer Adi Hütter. 168 Minuten hat Moukoko in dieser Saison in der Bundesliga erst auf dem Konto, verteilt auf elf meist kürzere Einsätze (ein Tor, eine Vorlage). Deshalb sieht der Youngster seine Weiterentwicklung gefährdet und sucht möglicherweise an anderer Stelle nach mehr Spielzeit und einem Stammplatz. Denn beim BVB können die Bosse ihm diese beiden Forderungen derzeit nicht bieten.

Sollte Moukoko also nicht zum Bleiben überredet werden können, ist laut "Bild" denkbar, dass die Borussia mit ihm verlängert und ihn dann ausleiht. Derzeit ist der Vertrag des Angreifers nämlich nur noch bis Sommer 2023 datiert. In dem Bericht wird darüber spekuliert, Moukoko könnte im Aufstiegsfall zum FC St. Pauli zurückkehren, in dessen Jugend er vor seinem Wechsel zum BVB (Mitte 2016) ausgebildet wurde.

Ob Moukoko allerdings überhaupt weiter bei den Schwarz-Gelben bleiben will oder sogar ein komplett neues Abenteuer wagen könnte, ist noch offen. Sein Berater Patrick Williams sagte zuletzt: "Es ist kein Selbstgänger, dass Youssoufa beim BVB verlängert." Klar ist laut dem Bericht offenbar nur, dass der 17-Jährige weiter in der Bundesliga spielen will. Dabei sprach sein Agent auch von Anfragen aus England und Spanien.

Derzeit ist Moukoko nicht im Einsatz, er laboriert an den Folgen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Nicht seine erste Verletzung in dieser Saison. Der Youngster war bereits im Oktober mit einer Muskelverletzung sowie im November mit einem Muskelfaserriss und einer Augenentzündung ausgefallen.