Rätselraten um Karim Adeyemis Zukunft

GEPA pictures/ Thomas Bachun via www.imago-images.

Wechselt Karim Adeyemi im Sommer zum BVB?

Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg ist heiß begehrt. Der als sicher geltende Transfer des 20-Jährigen zu Borussia Dortmund soll nun wackeln. Dabei rät sogar Oliver Bierhoff dem Jung-Nationalspieler zu einem BVB-Wechsel.

Die Worte von Niklas Süle an Karim Adeyemi waren eigentlich eindeutig. "Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt", soll der künftige Innenverteidiger von Borussia Dortmund laut "Salzburger Nachrichte"n seinem Nationalmannschaftskollegen von Red Bull Salzburg gesagt haben.

Bei der Dopingkontrolle nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League des FC Bayern in Salzburg machte Bayern-Verteidiger Süle wohl eine Andeutung, die Würze in die Gerüchteküche brachte.

Denn Adeyemi, 20 Jahre alt, ist durch seine Leistungen längst zu einem der begehrtesten Jungprofis im europäischen Fußball aufgestiegen.

BVB: Karim Adeyemi als Nachfolger für Erling Haaland?

Der Schritt zum BVB würde jedenfalls Sinn ergeben. In Dortmund könnte Adeyemi in die Fußstapfen des abwanderungswilligen Torjägers Erling Haaland treten, der im Januar 2020 ebenfalls aus Salzburg in den Ruhrpott gewechselt war. Auch Supertalent Youssoufa Moukoko (17) denkt angeblich über eine Ausleihe im Sommer nach.

Allerdings sollen die Verhandlungen zwischen Salzburg und Dortmund stocken, die Ablösesumme ein Problem sein. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichteten, sei "keinesfalls sicher", dass der Wechsel überhaupt zustande kommt.

Die Salzburger sollen laut Bild 42,5 Millionen Euro für Adeyemi fordern, für einen Spieler, der andere Qualitäten als der 1,94 m große Haaland mitbringt.

Adeyemis Vertrag in Salzburg läuft bis 2024. Auch bei seinen drei Auftritten in der Nationalmannschaft hinterließ er Eindruck. "Er hat eine enorme Geschwindigkeit und einen guten Torabschluss. Er kann was im Strafraum", sagte Bayern-Urgestein Thomas Müller am Montag.

Im Hinspiel gegen die Münchner glänzte das pfeilschnelle Talent jedenfalls mit Tempo, Unbekümmertheit und Spielwitz. In der österreichischen Bundesliga überragt er mit 15 Toren in 21 Ligaspielen - zuletzt am Samstag per Foulelfmeter beim 4:0 gegen Altach.

Oliver Bierhoff rät zu BVB-Wechsel: "Guter Schritt"

Das wird auch Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff freuen. Bierhoff wolle Adeyemi, der in München geboren wurde und auch im Nachwuchs von Bayern München spielte, "auf jeden Fall gerne in der Bundesliga sehen".

Beim Rekordmeister sei "die Konkurrenz gerade im Sturm besonders groß", sagte Bierhoff bei "Sky". Deshalb könne ein Wechsel nach Dortmund ein "guter Schritt für seinen nächsten Weg" sein.

Von den andauernden Gerüchten lässt sich Adeyemi, 2018 für 3,5 Millionen Euro von Unterhaching nach Österreich gewechselt, nicht beeindrucken. "Wie ich schon oft gesagt habe: Mein Fokus ist in Salzburg. Es ist nichts klar. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer", sagte er zuletzt.

Auch die Hachinger, derzeit von Sandro Wagner trainiert, würden von einem Wechsel profitieren. Nach "SID"-Informationen hat sich der Regionalligist 22,5 Prozent der Ablöse bei einem Weiterverkauf zusichern lassen.