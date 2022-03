Erneut Corona-Ausbruch vor BVB-Spiel

Krystof Kriz via www.imago-images.de

Fällt das nächste BVB-Spiel aus?

Arminia Bielefeld muss in der Vorbereitung auf das nächste Spiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17:30 Uhr) bei Borussia Dortmund mehrere Corona-Infektionen verkraften.

Ein Vereinssprecher bestätigte, dass die Infektionen schwerpunktmäßig im Bereich des Trainer- und Betreuerstabs der Arminia aufgetreten sind. Der Trainingsbetrieb soll mit Beeinträchtigungen vorerst fortgesetzt werden.

Angaben zu Anzahl und Personen, die betroffen sind, machte der ostwestfälische Klub nicht. Auch wurde zunächst nicht bekannt, ob die Situation Auswirkungen auf das nächste Ligaspiel hat.

Die ursprünglich für vergangenen Sonntag angesetzte Partie des BVB beim FSV Mainz 05 war wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Mainzern auf den 16. März (18:30 Uhr) verschoben worden.