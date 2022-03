Bayerns "Wunschlösungen" zu teuer - ein Deal schon fix

IMAGO/Oryk HAIST/SVEN SIMON

Sportvorstand Hasan Salihamidzic steht beim FC Bayern vor schwierigen Entscheidungen

An Gerüchten rund um potenzielle Neuzugänge des FC Bayern mangelt es nun wirklich nicht - etwas unter dem Radar sollen die Münchner fernab davon sogar schon einen Transfer eingetütet haben.

Der FC Bayern soll sich die Dienste des 19-jährigen Kolumbianers José Mulato Palacios gesichert haben. Das berichtet die "Sport Bild".

Demnach soll der junge Angreifer allerdings nicht so bald in München aufschlagen, sondern beim US-amerikanischen Partnerverein FC Dallas zwischengeparkt werden. Entwickelt er sich gut, könnte er nach München geholt oder weiterverkauft werden, heißt es.

Aufmerksam soll der deutsche Rekordmeister auf den Youngster dem Bericht zufolge bei einem internationalem Sichtungsturnier geworden sein. Aktuell steht Mulato Palacios noch bei Deportivo Cali unter Vertrag.

An der Säbener Straße soll man sich vordergründig allerdings mit einer ganz anderen Baustelle beschäftigen: der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Gesucht wird laut "Sport Bild" eine "Eins-a-Lösung", einfach gestaltet sich dieses Vorhaben aber nicht.

Wunschlösungen des FC Bayern sind zu teuer

Die Wunschlösungen Joao Cancelo (Manchester City/Vertrag bis 2027) und Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Vertrag bis 2026) sind schlicht zu teuer, Ridle Baku vom VfL Wolfsburg wird eher als Backup gesehen und für diese Rolle wiederum zu teuer. Weiterhin sollen die Namen Denzel Dumfries (Inter Mailand/Vertrag bis 2025) und Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam/Vertrag läuft aus) diskutiert werden. Ob es dabei zu einem Vorstoß kam, lässt die "Sport Bild" offen.

Tätig wurde man hingegen in der Causa Ryan Gravenberch. Der Ajax-Youngster gilt bei Bayern als "Perspektivspieler" fürs zentrale Mittelfeld, die kolportierte Ablöseforderung von 20 bis 25 Millionen Euro soll den Mannen aus der bayerischen Landeshauptstadt allerdings zu hoch sein.

Ohnehin ist das liebe Geld gerade in Corona-Zeiten der alles limitierende Faktor. In München ist wohl Kreativität gefragt, der Bericht schließt allerdings dennoch nicht gänzlich aus, dass Bayern "am Ende doch noch mit einem Top-Transfer" überrascht.