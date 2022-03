Rose raus? BVB-Boss Watzke mit klarem Statement

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (l.) und Cheftrainer Marco Rose

Zwölf Niederlagen in der laufenden Pflichtspiel-Saison, dazu das frühzeitige Aus im DFB-Pokal und Europapokal: Kein Wunder, dass sich BVB-Cheftrainer Marco Rose in den letzten Wochen laute Kritik aus dem Umfeld des Klubs anhören musste. Auch seine Entlassung wurde bereits mehrfach gefordert. Jetzt hat der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, eindeutig Stellung zum BVB-Übungsleiter bezogen.

Der Klubboss der Schwarz-Gelben stellte sich im Gespräch mit der "Sport Bild" demonstrativ hinter den Cheftrainer, der das Amt erst im letzten Sommer in Dortmund übernommen hatte. "Marco Rose steht bei Borussia Dortmund in keinster Weise zur Disposition!", so Watzke gegenüber dem Magazin.

Eindeutiger lässt sich ein Cheftrainer praktisch nicht aus der Schusslinie nehmen. Die Stimmen gegen Marco Rose wurden vor allem in den Tagen nach dem Ausscheiden in der Europa League gegen die Rangers immer lauter. Auch in der Bundesliga setzte es zuletzt mit dem 1:1-Unentschieden bei Abstiegskandidat FC Augsburg einen weiteren Dämpfer.

Das entscheidende Pro-Argument für das weitere Vertrauen in Rose soll vor allem sein, dass Borussia Dortmund zumindest in der Bundesliga voll im Soll steht. Zwar beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern bereits satte neun Punkte (bei einem Spiel weniger).

CL-Qualifikation als Mindestziel beim BVB

Für die sportliche Bewertung der Meisterschaft wird in Dortmund aber vor allem die Champions-League-Qualifikation als Gratmesser herangezogen. Und die ist bei aktuell neun Zählern Vorsprung auf Platz fünf bei einem Spiel in der Hinterhand überhaupt nicht in Gefahr.

Dass beim BVB in den letzten Wochen und Monaten regelmäßig die Leistungen nicht passten und die Westfalen unter anderem gegen Hertha BSC, Bayer Leverkusen oder zuletzt die Rangers derbe Rückschläge erfuhren, wird auch in der Dortmunder Führungsetage immer wieder mit den Schwächen im Kader erklärt, die nicht zuletzt nach großen Verletzungssorgen entstanden waren.

Außerdem spricht laut "Sport Bild" eindeutig für den 45-Jährigen, dass er weiterhin große und vor allem entscheidende Teile in der Mannschaft hinter sich haben soll. Rose liegt mit seinen Ansprachen zumeist richtig, erfährt die Unterstützung der größten Stars im Team.

Sofern das Mindestziel Champions-League-Qualifikation so souverän erreicht wird, wie es derzeitig aussieht, darf sich Marco Rose wohl mit vollem Elan auf sein zweites BVB-Jahr vorbereiten.