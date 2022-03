Medien: FC Bayern vor irrem 200-Millionen-Euro-Deal

Markus Fischer via www.imago-images.de

FC Bayern vergrößert Vorsprung auf den BVB in Sachen Sponsoring-Einnahmen

Schlechte Nachrichten für die Konkurrenz rund um den BVB: Trotz der Corona-Krise darf sich der FC Bayern offenbar auf einen lukrativen neuen Vertrag mit Hauptsponsor Telekom freuen.

"Sport Bild" zufolge zahlt das Unternehmen dem deutschen Rekordmeister ab der kommenden Saison mehr als 50 Millionen Euro statt wie bisher rund 45 Millionen Euro pro Jahr.

Durch erfolgsabhängige Prämien könne dieser Betrag sogar noch steigen, heißt es.

Laut dem Bericht soll der neue Telekom-Kontrakt über vier Jahre, also bis Sommer 2026, laufen.

Er würde dem FC Bayern also Einnahmen in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro garantieren - ein echtes Faustpfand auch für die Personalplanung der Münchner, steht doch neben Vertragsverlängerungen mit den Superstars Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller sowie Serge Gnabry auch die ein oder andere (teure) Neuverpflichtung an.

FC Bayern hängt den BVB weiter ab

Der FC Bayern würde mit diesem Deal auch seinen Vorsprung gegenüber Konkurrent Borussia Dortmund ausbauen. Der BVB kassiert von seinen Hauptsponsoren 1&1 und Evonik zusammen lediglich rund 35 Millionen Euro pro Saison.

Gegenüber "Sport Bild" wollte der FC Bayern die bevorstehende Vertragsverlängerung mit der Telekom jedoch nicht kommentieren.

Auch in Bezug auf das umstrittene Sponsoring von Qatar Airways sind an der Säbener Straße bald wichtige Weichenstellungen zu erwarten, wie das Magazin schreibt.

FC Bayern kassiert 20 Millionen Euro aus Katar

Vorstandschef Oliver Kahn wolle in naher Zukunft den Dialog mit den Geldgebern aus Katar suchen, womöglich stehe auch eine Reise in das Emirat am Persischen Golf auf dem Programm, heißt es. Dabei will der frühere Torwart-Titan wohl auch abklären, ob nach den vereinsinternen Diskussionen überhaupt noch ein Interesse an der Verlängerung der 2023 auslaufenden Partnerschaft besteht.

Aus Katar fließen aktuell rund 20 Millionen Euro pro Jahr an den FC Bayern. Zum Vergleich: Die Lufthansa zahlte zuvor nur 2,5 Millionen Euro.

Im Hinblick auf 2023 werden auf den FC Bayern zudem auch noch Verhandlungen mit der Allianz zukommen. Der Sponsorenvertrag mit dem Versicherungskonzern, der bis 2030 auch die Namensrechte an der Münchner Arena hält, läuft ebenfalls aus.