Nagelsmann gratuliert Sammer zum Süle-Coup

IMAGO

Julian Nagelsmann (2. v. l.) vom FC Bayern und BVB-Berater Matthias Sammer (r.) am Rande der Champions-League-Partie der Münchner gegen RB Salzburg

Niklas Süle wird nach der laufenden Saison ablösefrei vom FC Bayern zu Borussia Dortmund wechseln. Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann hätte den deutschen Nationalspieler liebend gerne gehalten, gratulierte nun aber dem BVB öffentlich.

Am Rande der Berichterstattung des Achtelfinal-Rückspiels zwischen dem FC Bayern und RB Salzburg (7:1) am Dienstagabend traf Cheftrainer Julian Nagelsmann in Matthias Sammer auch auf einen Vertreter von Liga-Rivale Borussia Dortmund.

Thema war daher zwangläufig auch der bevorstehende Transfer von Niklas Süle. Beide waren sich einig: Der deutsche Nationalspieler zeigt auch nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum BVB gute Leistungen für seinen Noch-Arbeitgeber.

Sammer, ehemaliger Sportdirektor des FC Bayern und seit einigen Jahren als externer Berater beim BVB, lobte in seiner Funktion als TV-Experte für "Amazon Prime": "Es ist schon interessant, was sich im Hirn abspielt. Fakten sind immer besser als Unklarheiten. So spielt er ganz hervorragend."

Nagelsmann mit Süle beim FC Bayern weiterhin "zufrieden"

Zusammen mit der Führungsriege um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl bespricht Sammer seit 2018 auch mögliche Transfergeschäfte. Mit der Verpflichtung des 26-jährigen Niklas Süle ist der Borussia ein waschechter Coup gelungen, da keine Ablöse an den FC Bayern gezahlt werden muss.

"Ich gratuliere dir, Matthias", erkannte auch Nagelsmann an Sammer gerichtet an: "Guter Schachzug." Der Bayern-Coach schob hinterher: "Noch spielt er aber bei uns und bringt gute Leistungen. Deshalb sind wir zufrieden."

Auch wenn dem 34-Jährigen ein Verbleib des Abwehrspielers in München lieber gewesen wäre, sei es "immer angenehmer, wenn du weißt, was nächstes Jahr Sache ist".

Bei Borussia Dortmund unterzeichnete Niklas Süle ein Arbeitspapier bis 2026. Zuvor waren die Gespräche mit der Chefetage des FC Bayern bezüglich einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags gescheitert.