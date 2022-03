Abgang von RB Leipzig? Das sagt Dani Olmo

IMAGO/Michael Taeger

Dani Olmo fühlt sich bei RB Leipzig wohl

Dani Olmo von RB Leipzig wird seit Monaten mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Nachdem der Offensivspieler im vergangenen Jahr unter anderem beim FC Bayern gehandelt wurde, steht mittlerweile der FC Barcelona im Zentrum der Spekulationen. Allerdings denkt der Spanier wohl noch nicht an einen Abschied aus Sachsen.

Nach seiner Ankunft im Januar 2020 legte Dani Olmo bei RB Leipzig eine starke Entwicklung hin. Im vergangenen Sommer zählte der 23-Jährige bei der Europameisterschaft zum Stammpersonal der spanischen Nationalmannschaft, mit der er erst im Halbfinale am späteren Sieger Italien scheiterte.

Längst steht Olmo wohl auch bei den europäischen Spitzenklubs auf dem Zettel. Zwar haben die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern inzwischen abgenommen, dafür gilt der FC Barcelona seit Monaten als Interessent.

Jedoch möchte sich der offensive Mittelfeldspieler mit seiner Entscheidung noch Zeit lassen, wie er gegenüber "Sport Bild" verriet. "Ich bin nicht in Eile! Ich bin hier sehr glücklich und habe noch einen Vertrag bis 2024", erklärte Olmo bezüglich seiner Zukunft bei RB Leipzig.

Olmo: Kein Kontakt zu Barca-Coach Xavi

Aktuell sehe er "keinen Grund, diesen Sommer zu gehen und den Verein zu wechseln". "Ich habe ja gerade gemerkt, wie schnell es gehen kann. Ich habe sechs harte Monate hinter mir und bin froh, jetzt wieder spielen zu können. Ich konzentriere mich nur auf die Spiele und nicht auf irgendetwas anderes", so der Spanier. Dabei spielte Olmo darauf an, dass er in der laufenden Saison viele Spiele durch zwei Muskelfaserrisse sowie durch eine Corona-Infektion verpasste.

Dass Barca-Trainer Xavi ihn zuletzt als "starke Persönlichkeit" bezeichnete, schmeichelt Olmo aber schon. "Die Aussage ehrt mich", sagte der Leipziger. Allerdings bestehe zwischen ihm und Xavi "kein Kontakt", versicherte der 18-fache Nationalspieler, der einst beim FC Barcelona ausgebildet wurde.