Fans von BVB und FC Bayern fordern Ende der Corona-Maßnahmen

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Fans von BVB, FC Bayern und Co. fordern Ende der Corona-Maßnahmen

Die deutschen Fußball-Fanszenen fordern unter anderem das Ende aller Corona-Maßnahmen in den Stadien sowie eine Obergrenze für Ablösesummen und Gehälter. Der Aufruf wird auch von den Anhängern des BVB und des FC Bayern verbreitet.

Die Fanszenen Deutschlands haben sich in einem offenen Brief an Verbände und Funktionäre gewendet und gefordert, diese sollten sich für einen "Fußball ohne Einschränkungen auf allen Ebenen" einsetzen.

Konkret fordern die Anhänger nach dem von der Politik angekündigten Wegfall aller tiefgreifenden Corona-Maßnahmen ab dem 20. März die volle Auslastung der Stadien inklusive der Stehplätze, keine Zutrittsbeschränkungen mehr sowie den Wegfall der Maskenpflicht unter freiem Himmel.

Des Weiteren soll es keine personalisierten oder digitalen Tickets mehr geben und zehn Prozent aller Kartenkontingente sollen an Gästefans gehen. Zudem sollen die Verluste der Pandemiezeit nicht durch Preiserhöhungen für das Stadionpublikum kompensiert werden.

"Die Einschränkungen der vergangenen Monate dürfen die Pandemie nicht überdauern. Die letzten zwei Jahre Fußball waren alles, nur nicht unsere Normalität und dürfen auch niemals dazu werden", heißt es in dem Aufruf, der unter anderem von den Fanszenen des BVB und des FC Bayern und ihren Bündnissen "Südtribüne Dortmund" sowie "Südkurve München" verbreitet wurde.

Fans von BVB, FC Bayern und Co. fordern Obergrenzen bei Gehältern und Transfersummen

Auch so genannte "Forderungen für einen nachhaltigeren Fußball" enthält das Statement, darunter die verpflichtende Bildung von finanziellen Rücklagen durch die Klubs, den Erhalt der 50+1-Regel sowie Obergrenzen bei Gehältern und Transfersummen.

Zudem fordern die Fans eine neue, "wettbewerbsfördernde" Verteilung der TV-Gelder und die Beschränkung der Einflüsse von Spielerberatern auf das Profi-Geschäft.

"Groß waren vor zwei Jahren die Lippenbekenntnisse. Groß war die vermeintliche Demut in der finanziellen Not. Verändert hat sich bislang nichts", heißt es in diesem Zusammenhang. "Der Fußball braucht Veränderungen. Der Stadionbesuch muss fanfreundlich sein."