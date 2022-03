Bericht: Klopp schwärmt weiter von BVB-Star Bellingham

Revierfoto via www.imago-images.de

Wohl im Visier des FC Liverpool: Jude Bellingham

Vor rund eineinhalb Jahren kam Jude Bellingham mit riesigen Vorschusslorbeeren aus Birmingham nach Dortmund gereist und übertraf seitdem die Erwartungen des BVB wohl noch. Der 18-jährige Mittelfeldspieler ist nach kürzester Zeit kaum noch aus der Startelf wegzudenken und gehört spätestens seit dieser Saison zum engen Kreis der Leistungsträger in Dortmund. Als nur einer von sehr wenigen Spielern liefert der englische Nationalspieler konstant gute Leistungen ab.

Nicht nur die Fans der Schwarz-Gelben schwärmen von Bellingham, sondern angeblich auch Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp. Wie die "Sun" berichtet, soll der 54-Jährige in privaten Gesprächen mit Freunden sowie Kontaktpersonen im Fußballgeschäft vom Youngster geschwärmt haben. Der Trainer des FC Liverpool habe keinen Zweifel daran, dass er in den kommenden Jahren zum besten Mittelfeldspieler der Welt werden könne.

Liverpool: BVB-Youngster Bellingham wäre kaum zu bezahlen

Am liebsten würde er dem Bericht zufolge die Entwicklung aus nächster Nähe beobachten und Bellingham nach Liverpool locken. Allerdings gibt es bei diesem Wunsch auch ein großes Problem: Bellingham, der einen bis 2025 gültigen Vertrag beim BVB unterschrieb, würde eine immens hohe Ablöse kosten.

Ein Abgang im kommenden Sommer ist ausgeschlossen und die "Sun" meldet, dass der Youngster geduldig sei und nicht auf einen zeitnahen Transfer aus sei. Sollte der Engländer 2023 bereit für den nächsten Schritt sein, spekuliert das Blatt auf eine Ablösesumme in Höhe von 180 Millionen Euro. Damit wäre Bellingham mit großem Abstand der teuerste Neuzugang in der Geschichte der Reds und selbst für den Topklub kaum zu stemmen.



Ob sich Klopps Traum von einer Zusammenarbeit mit Bellingham überhaupt realisieren lässt, steht weiter in den Sternen. Er dürfte nicht der einzige Interessent sein.