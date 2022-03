Vorvertrag vs. Treueprämie: Der Millionen-Poker um Mbappé

IMAGO/Jorge Ropero/ Action Plus

Kylian Mbappé steht am Mittwochabend im Fokus, wenn PSG bei Real Madrid ums Viertelfinale der Champions League kämpft

Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain ist das Transferziel Nummer eins vom spanischen Rekordmeister Real Madrid. Vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale machen neue, brisante Gerüchte die Runde: Angeblich hat der Franzose bereits einen Vorvertrag bei den Königlichen unterzeichnet. PSG will mit einem Mega-Angebot dagegen halten.

Real Madrid lässt nichts unversucht, um Kilian Mbappé am Mittwochabend (21:00 Uhr live im sport.de-Ticker) ein letztes Mal im PSG-Trikot sehen zu müssen. Daher hat, wie die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" berichtet, der Hauptstadtklub bereits einen Vorvertrag mit dem Angreifer aufgesetzt.

Jene Vereinbarung soll ab dem 1. Juli, also ab dem ersten Tag nach dem Ende seines auslaufenden Vertrags bei PSG gelten. Damit will Real Madrid den Grundstein für eine Verpflichtung des so umworbenen Stürmers legen.

Das Dokument legt dem Bericht zufolge eine Reihe von Klauseln und Bedingungen fest, die in Kraft treten müssen, um die Vorvereinbarung noch zu kippen. Möglich ist der Vertrag deshalb, da Klubs mit Spielern direkte Gespräche ohne Teilnahme des Stammvereins führen dürfen, sofern das letzte Halbjahr des Kontrakts angebrochen ist.

Real Madrid weiß angeblich über jeden Schritt von PSG Bescheid

Real soll dank dieser Übereinkunft auch über alle Bewegungen von Noch-Arbeitgeber PSG Bescheid wissen, der seinerseits händeringeng versucht, Mbappé von einem Verbleib in der französischen Metropole zu überzeugen.

"Mundo Deportivo" zufolge hat der Scheich-Klub seinem Aushängeschild jüngst ein neues Mega-Angebot unterbreitet. Demnach wäre PSG bereit, Mbappés Gehalt auf 50 bis 53 Millionen Euro netto pro Jahr hochzustufen. Damit nicht genug: Der 23-Jährige würde angeblich zudem eine Art "Treueprämie" in Höhe von einmalig 100 Millionen Euro netto abkassieren.

Solche Versuche sollen bei den Madrilenen derweil nicht mehr mit allzu großer Sorge vernommen werden, so die Sportzeitung außerdem. Man habe sich mit Mbappé längst über den finanziellen Rahmen geeinigt.

Zunächst einmal steht Kylian Mbappé in sportlicher Sicht im Fokus: Der Angreifer hatte am Montag im Training einen Schlag auf den Fuß erlitten und war für die Partie in Spanien zunächst als fraglich eingestuft worden. Am Dienstag betrat der Weltmeister von 2018 jedoch zusammen mit seinen Kollegen zum Abschlusstraining das Santiago Bernabéu.

Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen PSG und Real endete, ausgerechnet dank eines Treffers von Mbappé, mit 1:0 für die Franzosen.