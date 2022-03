Ex-HSV-Star beim 1. FC Köln im Gespräch

IMAGO/Norbert SCHMIDT

Ex-HSV-Profi Khaled Narey wird beim 1. FC Köln gehandelt

Beim Hamburger SV schaffte Khaled Narey einst nicht nachhaltig den Durchbruch. Wegen seiner starken Leistungen für Fortuna Düsseldorf hat sich der 27 Jahre alte Flügelspieler nun aber in den Fokus mehrere Erstligisten gespielt - unter anderem den des 1. FC Köln.

85 Pflichtspiele mit 20 Torbeteiligungen: Khaled Nareys HSV-Bilanz war überschaubar.

Nachdem der gebürtige Rheinland-Pfälzer in der Rückrunde 2020/2021 nicht mehr durchgehend zur Stammbesetzung bei den Rothosen zählte, wurde sein Vertrag aufgelöst. Narey schloss sich vor der laufenden Saison ablösefrei Fortuna Düsseldorf an.

Stationen bei Bayer, BVB und Co. im Nachwuchs

Auch dort wird der Wandervogel, der in seiner Karriere bereits im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund sowie beim SC Paderborn und bei Greuther Fürth spielte, wohl nach nur einem Jahr seine Zelte wieder abbrechen.

Glaubt man der "Rheinischen Post", ist Narey für die Fortuna im Sommer nicht zu halten.

Zahlreiche Klubs bemühen sich demnach um den dynamischen und beidfüßigen Profi, der in dieser Saison bereits sieben Tore und elf Vorlagen für Düsseldorf beisteuerte.

1. FC Köln hat "gesteigertes Interesse" an Khaled Narey

Neben dem englischen Zweitliga-Spitzenreiter FC Fulham sowie Sampdoria Genua aus der italienischen Serie A sollen auch der 1. FC Köln und der FSV Mainz 05 "gesteigertes Interesse" an Narey haben, so das Blatt.

Zur Spielweise von FC-Coach Steffen Baumgart passe der Noch-Düsseldorfer demnach "nahezu perfekt", heißt es.

Die Fortuna ist in der Causa Narey unter Zugzwang. 2023 läuft sein Vertrag in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt aus. Nur im kommenden Sommer hätte der Tabellen-13. der 2. Bundesliga also noch die Chance, eine adäquate Ablösesumme für Narey einzunehmen.

Dem Bericht nach erhoffen sich die Düsseldorfer einen niedrigen siebenstelligen Betrag für ihren umworbenen Leistungsträger.