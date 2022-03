Werden die Ex-Bosse zum Problem für den FC Bayern?

unknown

Wie gefährlich sind die Äußerungen von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß für die neue Führungsriege des FC Bayern?

Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß prägten beim FC Bayern eine Ära. Doch die beiden Macher mischen auch nach ihrem Abschied aus dem Tagesgeschäft noch kräftig bei ihrem Herzensklub mit. Werden sie zum Problem für die neue Vereinsführung um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic?

Ratschläge sind auch Schläge, sagt der Volksmund. Ob bei Transfer-Angelegenheiten oder bei der Kaderplanung: Karl-Heinz Rummenigge hat für den FC Bayern immer einen parat.

Natürlich wird der 66-Jährige gerne nach seiner Meinung gefragt, kann er doch auf rund 30 Jahre in verantwortlichen Positionen beim Rekordmeister zurückblicken. Und auch die aktuelle Bayern-Führung dürfte von seiner Expertise nur profitieren.

Doch das Besondere dabei: Nicht selten übt er Kritik an aktuellen Spielern des FC Bayern oder greift in die Transferpolitik ein. Einen offiziellen Posten beim FC Bayern hat er seit vergangenem Sommer nicht mehr inne, seit er den Vorstandsvorsitz freiwillig an Oliver Kahn abgegeben hatte.

Da wäre etwa seine öffentliche Kritik an Sommer-Transfer Marcel Sabitzer, der "viel gekostet" aber den "Kader nicht so verbessert" habe. Da wäre Rummenigges Beteuerungen, dass der FC Bayern einen Erling Haaland im Grunde nicht benötigt. Und da wäre vor allem seine, teils exklusive, Meinung in der Causa Niklas Süle.

Gegenwind beim FC Bayern für Karl-Heinz Rummenigge

Der Ex-Boss wollte dem im Sommer ablösefrei zu Liga-Rivale Borussia Dortmund wechselnden Innenverteidiger nämlich keine Träne nachweinen. Der Nationalspieler habe "sich nie wirklich auf seiner Position durchgesetzt", befand Rummenigge Ende Januar bei "Sky".

Es dauerte nicht lange, da konterten die Süle-Fürsprecher - und zwar wohlgemerkt aus den eigenen Reihen, schließlich war der 26-Jährige bis dato der Bayern-Verteidiger mit den meisten Einsätzen im Kader.

So konnte Kapitän Neuer der Meinung seines ehemaligen Vorgesetzten wenig abgewinnen, ist Süle doch "ein wichtiger Eckpfeiler". Nicht zuletzt Cheftrainer Julian Nagelsmann zeigte sich enttäuscht, dass der Abwehrmann nicht verlängern wollte und gratulierte gar dem BVB zum Coup.

FC Bayern: Uli Hoeneß stellt sich gegen Oliver Kahn

Ähnlich meinungsstark ist bekanntlich Uli Hoeneß, der immerhin als einfaches Aufsichtsratsmitglied noch direkten Einfluss auf die Geschicke beim FC Bayern hat. Der Ehrenpräsident hielt sich in der jüngeren Vergangenheit bei sportlichen Themen auffällig zurück, dafür war er bei strukturellen umso lauter zu vernehmen.

Das mussten selbst der eigene Vorstandsboss und der Sportvorstand am eigenen Leib feststellen.

Öffentlich ausgetragen wurde etwa im Frühjahr die Diskussion über eine mögliche Playoff-Reform in der Bundesliga. Während Oliver Kahn bekannte, der Idee grundsätzlich offen gegenüberzustehen, polterte Hoeneß bei "Servus TV": "Das ist seine Meinung – meine ist es nicht. Ich finde das lächerlich." Das Konzept sei "doch nur ein Gesetz gegen Bayern München", wetterte der 70-Jährige.

Nicht weniger brisant war Hoeneß' Plauderei in einem Interview mit der "Zeit", in dem er bekannte, dass sein Protegé Hasan Salihamidzic im Zuge des Konflikts mit Triple-Trainer Hansi Flick innerhalb des Vereins als sehr umstritten galt. Zuvor hatte er Salihamidzic im "11Leben"-Podcast wegen dessen Strategie auf dem Transfermarkt gerüffelt. Aussagen, die "Brazzo" kaum geholfen haben dürften, sein Standing anzuheben.

"Keine klare Struktur" beim FC Bayern

Wie toxisch jene Konstellation für die aktuelle Führung ist, hob in Felix Magath jüngst einer hervor, der das Innenleben des FC Bayern nur allzu gut kennt. Der Ex-Coach arbeitete zwischen 2004 und 2007 an der Säbener Straße und weiß um den anhaltenden Einfluss von Uli Hoeneß.

Beim FC Bayern gebe es "Unruhe" und "keine klare Struktur" in der Führungsriege, da die ehemaligen Verantwortlichen noch immer ihre Fäden zögen, urteilte Magath zuletzt bei "Sky". Salihamidzic etwa habe ein Problem damit, dass er "nie alles alleine entscheiden kann. Er muss die Dinge zuvor mit Hoeneß besprechen, wenn es um Verträge wie bei Robert Lewandowski oder Manuel Neuer geht".

Zudem ließ Magath Zweifel darüber aufkommen, wie gut die Beziehung zwischen Kahn und Hoeneß sei. Klar sei nur, dass der Ex-Torwart als Vorstandsvorsitzender und Nachfolger von Rummenigge "einen sehr schweren Job übernommen" hat.

Muss sich die neue Führung des FC Bayern loslösen?

Ein Ausweg für die neuen Führungspersönlichkeiten wie Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic wäre wohl allein eine komplette Abkapselung von den ehemaligen Machern.

Solange die persönliche Meinung von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge mit der Haltung des FC Bayern gleich gesetzt wird, greifen sie auch ins Tagesgeschäft ein.

Im Umkehrschluss sind Kahn, Salihamidzic und selbst Hoeneß-Nachfolger Herbert Hainer solange auch auf der Suche nach ihrem eigenen Profil, das die Grundlage für eine neue Ära beim Rekordmeister ist.

Und nicht zuletzt: Solange werden weitere (Rat-)Schläge von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge folgen.

Gerrit Kleiböhmer