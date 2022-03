Nächster Verletzungsschock für den BVB

IMAGO/Ralf Treese

Steffen Tigges (im grünen Leibchen) fehlt dem BVB bis zum Saisonende

Schon wieder eine Hiobsbotschaft für Borussia Dortmund: Nach Erling Haaland und Youssoufa Moukoko fällt auch Sturmtank Steffen Tigges aus. Für den 23-Jährigen ist die Saison sogar vorzeitig beendet.

Wie der BVB am Donnerstagmorgen bestätigte, erlitt Tigges bei der Trainingseinheit am Vortag ohne Fremdeinwirkung eine Fraktur des linken Sprunggelenks.

Eine Operation sei unausweichlich, der Angreifer kann in den verbleibenden zehn Pflichtspielen deshalb nicht mehr eingesetzt werden.

In den vergangenen Monaten hatte Tigges als Edeljoker einen festen Platz im Profi-Kader der Dortmunder erobert. In seinen neun Einsätzen in der Bundesliga gelangen dem gebürtigen Osnabrücker immerhin drei Tore.

Im anstehenden Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (17:30 Uhr) muss BVB-Coach Marco Rose nun komplett ohne nominellen Neuner im Aufgebot auskommen - keine einfache Situation für den in der Kritik stehenden Übungsleiter.

Personal-Misere im BVB-Angriff spitzt sich dramatisch zu

Zuletzt war Tigges der letzte verbliebene Mittelstürmer bei der Borussia. Goalgetter Erling Haaland fällt seit Wochen aus, soll allerdings nicht mehr allzu weit von einem Comeback entfernt sein. Darüber hinaus erlitt Youssoufa Moukoko im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (1:1) unlängst einen Muskelfaserriss im Oberschenkel.

"Die Wiedereingliederung in den Spielbetrieb soll noch im März geschehen", teilte der BVB kurz darauf mit. Ein konkretes Datum für die Rückkehr steht indes noch nicht fest.

Gegen Bielefeld dürfte daher Donyell Malen einmal mehr in vorderster Front aufgestellt werden. Der niederländische Nationalspieler kommt mit seiner enormen Geschwindigkeit eigentlich lieber aus der Tiefe, hilft aufgrund der fortwährenden und nun immer schlimmer werdenden Personalmisere aber schon seit einiger Zeit im Sturmzentrum aus.