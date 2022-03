Erneute Saudi-Offerte? Modeste-Poker geht in heiße Phase

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Verlängert Anthony Modeste beim 1. FC Köln?

Der Vertrag von Anthony Modeste beim 1. FC Köln ist nur noch bis 2023 datiert. Der Poker um eine Verlängerung in der Domstadt geht nun in die heiße Phase.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, befindet sich Modestes Freund und Berater Patrick Mendy derzeit in Köln, um Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung beim 1. FC Köln zu starten.

Dem Bericht zufolge gibt es zwei mögliche Szenarien für Modeste: Sollte sich der Stürmer für einen Verbleib beim Effzeh entscheiden, verlängert er sein Arbeitspapier für mindestens ein Jahr. Dass der Routinier mit einem auslaufenden Vertrag in die nächste Saison geht, ist demnach ausgeschlossen.

Die andere Möglichkeit wäre ein Wechsel im Sommer zu einem anderen Klub, wo Modeste einen besser dotierten und langfristigeren Vertrag unterschreiben könnte.

Bereits im Winter hätte Modeste für fünf Millionen Euro Ablöse zu Al Hilal nach Saudi-Arabien wechseln können. Doch Köln-Trainer Steffen Baumgart überzeugte den Goalgetter von einem Verbleib. Dass der Saudi-Klub im Sommer eine neue Offerte wagt, ist dem Bericht zufolge sehr wahrscheinlich.

Modeste hatte die Verantwortlichen des 1. FC Köln zuletzt unter Druck gesetzt und bei "Bild" gesagt: "Ich brauche ein bisschen Sicherheit. Wenn nichts vom FC kommt, dann muss ich auch irgendwie gucken."

Köln-Präsident Wolf hofft auf Verlängerung

Effzeh-Präsident Werner Wolf ließ in der vergangenen Wochen durchblicken, dass Köln bereit ist, für Modeste tief in die Tasche zu greifen, aber auch finanzielle Grenzen gezogen werden müssen.

"Top-Stürmer kosten Geld, das wissen wir. Klar ist, dass jeder den Gürtel etwas enger schnallen muss", hob er im "Express" hervor, betonte jedoch: "Aber Tony ist jemand, mit dem man reden kann. Ich glaube, er kann die Situation gut einschätzen."

Modeste ist in dieser Saison einer der torgefährlichsten Spieler der Bundesliga. In 24 Partien erzielte der 33-Jährige bereits 15 Treffer. Nur Robert Lewandowski vom FC Bayern (28), Bayer Leverkusens Patrik Schick (20) und BVB-Stürmer Erling Haaland (16) sind in dieser Statistik besser.