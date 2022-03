Reus offenbar ebenfalls mit Corona infiziert

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Fällt BVB-Star Marco Rose gegen Arminia Bielefeld aus?

Borussia Dortmund plagen immer größere Personalsorgen: Offenbar hat sich auch BVB-Kapitän Marco Reus mit dem Corona-Virus infiziert. Er wäre bereits der dritte Profi, der aus diesem Grund im Bundesligaspiel am Sonntag gegen Arminia Bielefeld (17:30 Uhr) fehlt.

Corona-Alarm bei Borussia Dortmund: Nach Angaben der "Ruhr Nachrichten" steht auch Marco Reus aller Voraussicht nach wegen einer Corona-Infektion aktuell nicht zur Verfügung. Eine offizielle Bestätigung des BVB steht bislang jedoch auch.

Am Mittwoch hatte Reus das Mannschaftstraining verpasst, der Grund war zunächst nicht klar.

Der Revierklub hatte zuletzt mitgeteilt, dass in Linksverteidiger Raphael Guerreiro und Abwehrspieler Mats Hummels gleich zwei Spieler aufgrund einer Corona-Erkrankung in Quarantäne sind.

BVB hat massive Personalprobleme

Angesichts zahlreicher Verletzungen wird die Personalsituation beim BVB immer prekärer. Am Mittwoch verletzte sich Angreifer Steffen Tigges am linken Sprunggelenk und muss operiert werden. Für den Stürmer ist die Saison damit vorzeitig beendet. In Youssoufa Moukoko fällt ein weiterer Kandidat wegen eines Muskelfasserisses aus.

Umso sehnlicher wünscht sich der BVB daher ein Comeback von Superstar Erling Haaland herbei, der unter der Woche zumindest wieder mittrainieren konnte. Ob er gegen Bielefeld spielen kann, ist laut "Ruhr Nachrichten" unklar.

Sicher keine Option für Cheftrainer Marco Rose sind die Rechtsverteidiger Thomas Meunier (Sehnenriss) und Mateu Morey (Aufbautraining nach Kreuzbandriss). Die Rückkehr der zwei weiteren etatmäßigen Innenverteidiger Manuel Akanji, der zuletzt wegen Wadenproblemen ausfiel, und Dan-Axel Zagadou, der sich beim 6:0 gegen Gladbach einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, ist noch fraglich.

Daher hatte Rose Nachwuchsspieler Lennard Maloney aus der zweiten Mannschaft zuletzt hochgezogen. Möglich ist laut Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl ein Bundesliga-Debüt von Soumaila Coulibaly: Zwar wäre ein Bundesliga-Debüt "noch einmal ein Sprung, aber er wird aktuell sicher eine Option sein können", sagte er dem "kicker".