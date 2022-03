Neymar kehrt in Brasilien-Aufgebot zurück

AFP/SID/NELSON ALMEIDA

Zurück in Brasiliens Nationalmannschaft: Neymar

Topstar Neymar (30) kehrt für die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele in das Aufgebot der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft zurück.

Nationaltrainer Tite berief den Torjäger von Paris St. Germain in sein Aufgebot für die Spiele gegen Chile in Rio de Janeiro (24. März) und gegen Bolivien in La Paz (29. März). Neymar hatte die ersten beiden Länderspiele des Jahres verletzt gefehlt.

Der fünfmalige Weltmeister Brasilien hat sein Ticket für die WM in Katar bereits seit November sicher.