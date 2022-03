FC Bayern lässt auch in Hoffenheim Punkte liegen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Der FC Bayern verpasst erneut einen Dreier

Bayern München kommt bei der TSG Hoffenheim nicht über ein 1:1 hinaus. Zum zweiten Mal in Folge gibt es nur ein Remis.

Julian Nagelsmann diskutierte noch kurz mit dem Schiedsrichter, nahm ein paar Schluck Wasser aus der Flasche gegen den Frust und stapfte in die Kabine. Bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte war der Trainer von Bayern München alles andere als zufrieden: Der Rekordmeister ist auf dem Weg zum zehnten Meistertitel in Folge erneut gestrauchelt.

Trotz eines klaren Chancenplus gab es nur ein 1:1 (1:1) bei der TSG Hoffenheim - das zweite Unentschieden nacheinander. "Wir haben ein paar mehr Chancen gehabt. Am Ende war es natürlich ein bisschen enttäuschend, dass wir nicht mit drei Punkten nach Hause fahren", sagte Kapitän Manuel Neuer bei "Sky": "Das Glück war einfach nicht so auf unserer Seite."

Robert Lewandowski (45.+3) traf für die Münchner, die mit ihrem 1934. Bundesliga-Spiel die bisherige Bestmarke von Werder Bremen eingestellt haben. Die Kraichgauer, für die Christoph Baumgartner erfolgreich war (32.), verpassten den fünften Sieg in Folge und damit die Einstellung ihres Klubrekords.

"Es gab Chancen auf beiden Seiten, das war ein absolutes Highlight für die Bundesliga", meinte Hoffenheims Nationalspieler David Raum: "Im Endeffekt sind wir froh, einen Punkt mitgenommen zu haben."

Schon vor dem Anpfiff hatten die TSG-Fans gejubelt: Andrej Kramaric hat seinen Vertrag bis Juni 2025 verlängert. Der kroatische Vize-Weltmeister spielt seit Januar 2016 für die Hoffenheimer und avancierte seitdem zum Rekordtorjäger der Kraichgauer. Doch gegen die Bayern ließ er gleich drei Großchancen aus - die ersten beiden schon in der fünften Minute.

Lewandowski kontert Baumgartner

Die 25.600 Zuschauer in Sinsheim sahen einen starken Auftakt der Hoffenheimer. In der fünften Minute vergab Kramaric eine Doppelchance. Danach übernahmen die Bayern die Kontrolle. Der frühere Hoffenheimer Serge Gnabry (10.), Thomas Müller (16.) und Leroy Sané (21.) konnten die Gelegenheiten nicht nutzen.

Auf der Gegenseite machte es Baumgartner besser. Der Österreicher verwertete eine Flanke von Nationalspieler David Raum. Nach dem Rückstand drängten die Gäste, bei denen der 19 Jahre alte Jamal Musiala als jüngster Bayern-Profi der Geschichte sein 50. Bundesligaspiel absolvierte, auf den Ausgleich.

Zunächst gelangen den Münchnern, die ohne Alphonso Davies, Leon Goretzka und Corentin Tolisso auskommen mussten, aber nur Abseitstore - bis Lewandowski eine Ecke von Joshua Kimmich per Kopf ins Tor wuchtete.

Es war bereits der 29. Saisontreffer des Polen und zugleich sein 17. Auswärtstor - das war zuvor in einer Spielzeit nur Jupp Heynckes (1973/74) und Timo Werner (2019/20) gelungen.

FC Bayern lässt dicke Chancen liegen

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten die Bayern noch einmal die Schlagzahl. Die Gastgeber, bei denen Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner, Havard Nordtveit, Chris Richards, Sebastian Rudy und Robert Skov fehlten, wurden in die Defensive gedrängt. Sané vergab zwei Hochkaräter (50./54.).

Noch dicker war die Chance, die der frei durchgebrochene Gnabry in der 68. Minute vergab. Sekunden später hätte Musiala eigentlich treffen müssen. In der 72. Minute brachte Müller den Ball nicht über die Linie. Die Großchance zum Hoffenheimer 2:1 vergab Kramaric (79.).