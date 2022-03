Nächstes Wechsel-Gerücht um Robert Lewandowski

IMAGO/Julia Rahn

Robert Lewandowski trifft für den FC Bayern beinahe in jedem Spiel

Mit vier weiteren Pflichtspieltoren in dieser Woche unterstrich Robert Lewandowski wieder einmal seine riesige Bedeutung für das Spiel des FC Bayern. Die Spekulationen um einen möglichen Sommer-Abschied aus München halten sich jedoch weiter hartnäckig. Jetzt wird sogar ein weiterer europäischer Top-Klub mit dem Polen in Verbindung gebracht.

Wie es in einem Bericht der spanischen Zeitung "Sport" heißt, soll der FC Barcelona die bis dato noch ungeklärte Vertragssituation Lewandowskis beim FC Bayern genauestens beobachten.

Sollten die Gespräche über eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister ins Stocken geraten, könnte Barca dann auf den Plan treten, um den 33-Jährigen mit einem attraktiven Angebot aus München wegzulocken.

Das derzeitige Arbeitspapier des zweimaligen Weltfußballers beim FC Bayern läuft im Sommer 2023 aus. Bisher hatte es zur Verwunderung fast aller Beobachter noch keine konkreten Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung gegeben. Dadurch nahmen die Spekulationen um einen möglichen Lewandowski-Abschied vom deutschen Branchenkrösus zuletzt vermehrt zu.

Lewandowski als Alternative zu BVB-Star Haaland?

Laut dem spanischen Medienbericht sei es kein Geheimnis, dass Sturmtank Erling Haaland vom BVB "die Priorität für den FC Barcelona im kommenden Sommer" sei. Sollte der Wechsel mit dem Superstar von Borussia Dortmund aber nicht zustande kommen, könnte wohl Lewandowski in den Mittelpunkt des katalanischen Interesses rücken.

Robert Lewandowski wird im August bereits 34 Jahre alt, zeigte sich zuletzt allerdings treffsicher wie nie zuvor. In der laufenden Spielzeit hat es für den FC Bayern wettbewerbsübergreifend bereits 43 Tore in 36 Spielen erzielt. Auch am Samstagnachmittag erwies er sich mit seinem Kopfballtreffer zum 1:1-Ausgleich für seine Farben bei der TSG 1899 Hoffenheim wieder als Lebensversicherung für die Münchner.

Die Klubbosse um Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. hatten zuletzt eindeutig signalisiert, mit dem polnischen Nationalspieler unbedingt verlängern zu wollen. Bis zuletzt hatte es aber noch keinen festen Verhandlungstag mit der Spielerseite gegeben.