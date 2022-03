Can über Verletzungs-Flut beim BVB: "Dürfen nicht meckern"

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Emre Can trifft mit dem BVB auf Arminia Bielefeld

Der BVB trifft am frühen Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) zu Hause auf Arminia Bielefeld. Stürmerstar Erling Haaland wird zwar erstmals wieder im Kader von Borussia Dortmund stehen, allerdings fallen trotzdem zum wiederholten Male sehr viele BVB-Stars verletzt aus. Defensiv-Allrounder Emre Can sprach vor dem Westfalen-Duell über die Misere bei der Borussia.

"Es ist ganz, ganz schwierig diese Saison. Wir haben oft extrem viele Verletzte. Keiner weiß so richtig, woher das kommt. Wir haben viele Muskelverletzungen gehabt und ich glaube, es ist schwer das zu beantworten. Das ist halt der Fußball", meinte der deutsche Nationalspieler im "BVB-Feiertagsmagazin".

Dortmunds Cheftrainer Marco Rose hatte zuvor aufgelistet, dass mit Raphael Guerreiro, Mats Hummels (beide nach Corona-Infektion), Manuel Akanji (Trainingsrückstand), Youssoufa Moukoko, Thomas Meunier, Dan-Axel Zagadou (alle mit Muskelverletzungen) und Steffen Tigges (Wadenbeinbruch) gleich acht Spieler nicht für die Partie gegen Arminia Bielefeld berücksichtigt werden können.

Bisher kann sich keiner der Dortmunder Verantwortlichen erklären, warum vor allem die muskulären Verletzungen so geballt vorkommen bei den Profis der Schwarz-Gelben in dieser Saison.

"Wir dürfen nicht meckern, müssen immer weitermachen und hart trainieren", übte sich Emre Can in Durchhalteparolen.

Aufgrund der vielen Ausfälle beim BVB in dieser Saison tauchte der 28-Jährige bereits auf praktisch allen Defensiv-Positionen in der Abwehr in im Mittelfeld unter Cheftrainer Marco Rose auf.

Can spielte bisher 19 Mal für den BVB in 2021/2022

Für Can selbst bringt seine Flexibilität sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich: "Als ich jung war, war es schön. Manchmal war ich kein, konnte dann aber einfach einspringen für denjenigen, der nicht da war. Es hat viele Vorteile, es gibt aber auch ein paar Nachteile", so der gebürtige Frankfurter, der seit Januar 2020 für Borussia Dortmund spielt.

Schwierig sei es für ihn bisweilen, keine Routine und Eingespieltheit auf einzelnen Positionen erreichen zu können: "Es ist immer so: Ich kann in einer Saison keine 30 Spiele auf meiner Position machen, auf der ich mich eigentlich selbst sehe und einspielen kann. Das ist vielleicht manchmal von Nachteil."

Insgesamt hat Can, der auch selbst schon mehrfach muskelverletzt passen musste in der aktuellen Spielzeit, bisher 19 Pflichtspiele für den BVB in 2021/2022 bestritten und dabei drei Treffer erzielt.