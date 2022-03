Bericht: Haaland-Entscheidung "in den nächsten Stunden"

IMAGO/Ralf Treese

Erling Haaland steht wieder auf dem Platz

Am frühen Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) soll Erling Haaland nach eineinhalb Monaten Verletzungspause endlich sein Comeback beim BVB feiern, wenn es in der Bundesliga zu Hause gegen Arminia Bielefeld um wichtige Punkte geht. Derweil soll eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft nach monatelangem hin und her offensichtlich nun kurz bevorstehen.

In einem jüngsten Bericht der spanischen Sportzeitung "as" ist wortwörtlich davon die Rede, dass die Zukunftsfrage Haalands schon "in den kommenden Stunden in ihre entscheidende Phase" gehen werde.

Demnach stehe in Kürze das Treffen der BVB-Bosse um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc sowie der Haaland-Seite um Star-Berater Mino Raiola an. Der berüchtigte italienische Spieleragent hatte zuletzt wegen eines Krankenhausaufenthalts die Termine mit den Dortmundern noch absagen müssen.

Laut dem spanischen Medienbericht stehe dabei schon fest, welche Entscheidung den Verantwortlichen von Borussia Dortmund in diesem direkten Gespräch mitgeteilt werden soll: Für Erling Haaland soll nämlich mittlerweile definitiv klar sein, dass es für ihn ab dem kommenden Sommer nicht mehr beim BVB weitergehen soll.

Der Norweger wolle demnach seine Vertragsklausel aktivieren, die es ihm erlaubt, den Klub entgegen einer festgeschriebenen Ablösesumme von kolportiert 75 Millionen Euro in Richtung eines neuen Klubs zu verlassen.

Haaland wohl mit Zweifeln am Real-Wechsel

Laut "as" soll eigentlich Real Madrid das vom Spieler weiterhin präferierte Ziel sein. Allerdings soll Haaland selbst mittlerweile Zweifel daran haben, ob die Königlichen des ideale Ziel für seine weitere sportliche Entwicklung sind. Der Mittelstürmer sehe wohl das ernsthafte Risiko, hinter dem voraussichtlichen Mega-Transfer Kylian Mbappé sowie dem zuletzt Weltklasse performenden Karim Benzema nur Offensivstar Nummer drei zu sein.

Bei Real Madrid hatte sich zudem auch Vinicius Junior in den letzten Monaten immer mehr in den Fokus gespielt und würde Haaland wohl ebenfalls einen harten Konkurrenzkampf in der Offensiv bescheren.

Neben Real Madrid wurden von der Gazette auch Paris Saint-Germain, Manchester United, der FC Barcelona und Manchester City als große Interessenten genannt.

Ein jüngster Bericht aus England, wonach sich Haaland bereits auf Manchester City als künftigen Arbeitgeber festgelegt haben soll, entspricht laut "as" demnach nicht der Wahrheit. "Die Situation ist hyperdynamisch. Es ist nichts unterzeichnet, alles muss noch entschieden werden", so ein Auszug aus dem spanischen Medienbericht.