Antwort an Kritiker: Ronaldo mit nächstem Mega-Rekord

IMAGO/Martin Rickett

Cristiano Ronaldo jubelte über drei Tore gegen Tottenham

Nach seinem Dreierpack für Manchester United beim 3:2-Sieg gegen Tottenham Hotspur posierte Cristiano Ronaldo auf dem Rasen des Old Trafford für ein Foto mit NFL-Legende Tom Brady, der unter den Zuschauern war.

"Immer eine Freude und ein Privileg, sich mit einem anderen GOAT auszutauschen", schrieb Ronaldo dazu ganz unbescheiden bei Twitter und Instagram. Die Abkürzung GOAT steht für "Greatest Of All Time" (deutsch: Größter aller Zeiten).

Nach seinem überragenden Auftritt am Samstag ist er zumindest laut der FIFA-Statistik der Größte. Mit 807 Toren übertraf Ronaldo nämlich die bisherige Bestmarke von Josef Bican für die meisten Tore der Fußballgeschichte.

Bican soll 805 Tore erzielt haben. Der Stürmer, der für sowohl für das österreichische als auch das tschechische Nationalteam gespielt hatte, hatte seine Karriere 1955 beendet.

Rangnick-Lob für Ronaldo

"Wir haben die Reaktion gezeigt, die wir zeigen mussten", teilte ein erleichterter Ralf Rangnick nach der Partie gegenüber der "BBC" mit. Zuletzt wurde in den Medien immer wieder spekuliert, dass das Verhältnis des 63-Jährigen zum Portugiesen nicht das allerbeste sein sollte. In der vergangenen Woche herrschte mediale Unruhe, weil Ronaldo, der bei der 1:4-Derbypleite gegen Manchester City verletzt fehlte, spontan Zeit in Portugal verbrachte, anstatt seine Reha in Manchester fortzusetzen.

"Wir haben gerade gescherzt, dass es vielleicht immer sinnvoll sein könnte, ihn für drei Tage nach Portugal zu schicken und zwei Tage nicht im Training zu haben. Vielleicht sollten wir das für den Rest der Saison so machen", scherzte Rangnick und lobte den Superstar in höchsten Tönen: "Das war mit Sicherheit seine beste Leistung, seit ich hier bin."

"Das war eine Antwort an seine Kritiker", meinte "BBC"-Experte Alan Shearer zu ständigen Diskussionen um Ronaldo. "Aber es gab viele Tage in dieser Saison, wo es nicht geklickt hat", schrieb der "Guardian". Das mache Ronaldo zum Problem für United. Trotz Zwei-Jahres-Vertrages ist offen, ob der Portugiese auch nächste Saison dort spielt. Für die "Daily Mail" ist aber schon klar: "Jeder, der bezweifelt, dass United ihn vermissen wird, hat dieses Spiel definitiv nicht gesehen."