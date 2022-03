Barca mit Millionen-Angebot an BVB-Flirt Mazraoui

unknown

Noussair Mazraoui steht bei vielen Top-Klubs auf dem Zettel

Noussair Mazraoui gehört derzeit zu den am heißesten umworbenen Rechtsverteidigern in ganz Europa. Der Marokkaner hat nach seinen herausragenden Leistungen in der niederländischen Eredivisie sowie der Champions League nicht nur den BVB auf den Plan gerufen.

Längst soll auch der FC Bayern direkt bei der Spielerseite angefragt haben. Der 24-Jährige hält dabei alle Trümpfe selbst in der Hand, läuft sein Vertrag beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam doch im Sommer aus.

Borussia Dortmund soll schon länger als Interessent gelten, hat in der Gruppenphase der Königsklasse bekanntlich auch zweimal direkt gegen Ajax mit Mazraoui als Rechtsverteidiger gespielt.

Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano ist der Außenverteidiger auch beim Bundesliga-Tabellenführer aus München weiter eine ernsthaft diskutierte Personalie. Schon in der letzten Woche wurde darüber berichtet, dass sich Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn in einem Gespräch mit Star-Berater Mino Raiola explizit über Noussair Mazraoui erkundigt haben soll.

Barca bietet Mazraoui wohl fünf Millionen pro Jahr

Wie Fabrizio Romano zuletzt vermeldete, soll ein anderer europäischer Top-Klub aber längst weiter sein. Der FC Barcelona hat bei dem Spieler wohl bereits eine konkrete Vertragsofferte hinterlegt.

So sollen die Katalanen dem zwölffachen marokkanischen Nationalspieler ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro bieten, sollte er ab dem Sommer ablösefrei zu Barca kommen.

Wechsel von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona hat es in der Vergangenheit bereits viele gegeben. Letzter prominenter Transfer zwischen den beiden Großklubs war der niederländische Mittelfeldstar Frenkie de Jong, der vor zweieinhalb Jahren für über 85 Millionen Euro in La Liga gewechselt war.

Noch soll aber keine endgültige Entscheidung über die sportliche Zukunft Mazraouis gefallen sein.