Bayern-Star Davies zurück auf dem Platz

Alphonso Davies ist wieder ins Lauftraining eingestiegen

Rund zwei Monate nach der schockierenden Diagnose Herzmuskelentzündung hat Alphonso Davies einen großen Schritt in Richtung Comeback beim FC Bayern gesetzt. Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag vermeldete, hat der Kanadier am Sonntagmorgen zum ersten Mal wieder eine Laufeinheit auf dem Trainingsgelände der Münchner absolviert.

Demnach habe der 21-Jährige das Lauftraining wie geplant bestreiten können.

"Es sieht gut aus bei ihm", hatte Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann bereits am Samstag nach dem 1:1 (1:1)-Unentschieden bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim bestätigt. Allerdings hatte Nagelsmann auch eingeräumt, dass Davies wohl mindestens "drei bis vier Wochen" brauchen wird, um tatsächlich wieder eine Option für den Profi-Kader des FC Bayern zu werden.

Zum letzten Mal hatte der pfeilschnelle Außenverteidiger am 17. Dezember ein Bundesliga-Spiel für den Tabellenführer bestritten. Bis zu seiner Erkrankung war Davies unter Nagelsmann gesetzt, hatte in der Meisterschaft 16 der 17 Hinrunden-Partien bestritten.

FC Bayern: Davies soll moderat herangeführt werden

Davies hatte die Laufeinheit am Sonntagmorgen an der Seite von Prof. Dr. Holger Broich absolviert, der beim FC Bayern als Wissenschaftlicher Leiter und Leiter Fitness angestellt ist.

Der Linksverteidiger Davies solle in den kommenden Tagen und Wochen mit moderater Belastung zurück an das Profi-Niveau geführt werden, hatte es von Nagelsmann noch am Samstagabend dazu geheißen.

Alphonso Davies hatte seit seinem Wechsel nach Deutschland im Jahr 2019 eine steile Entwicklung hingelegt. Insgesamt hat er für den FC Bayern bisher 74 Bundesliga-Begegnungen bestritten, in denen er fünf Tore erzielte. Davies gewann mit den Münchnern neben drei deutschen Meisterschaften und zwei DFB-Pokalsiegen im Jahr 2020 auch die Champions League.