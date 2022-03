Zweifelt Nagelsmann am Kader des FC Bayern?

IMAGO/osnapix

Julian Nagelsmann ist mit dem Kader des FC Bayern wohl nicht komplett zufrieden

Der FC Bayern durchlebt aktuell sportlich schwierige Wochen. Dabei machten den Münchnern zuletzt immer wieder Personalprobleme zu schaffen. Trainer Julian Nagelsmann ist mit dem aktuellen Kader offenbar nicht zufrieden.

Durch das zweite 1:1-Unentschieden in Folge hat der FC Bayern das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga wieder spannender gemacht. Beim jüngsten Remis in Hoffenheim mussten die Münchner einmal mehr auf Leon Goretzka (Hüftprobleme) und Alphonso Davies (Herzprobleme) verzichten.

Zwar stehen die beiden Stammspieler beim FC Bayern vor der Rückkehr, dennoch offenbarten die beiden Ausfälle, dass der Rekordmeister in der Kaderbreite nicht ideal aufgestellt ist.

Trainer Julian Nagelsmann hält sich bezüglich der Zusammenstellung in der Öffentlichkeit mit Kritik zurück. Doch laut "Sport1" ist der 34-Jährige mit dem Kader nicht zufrieden. Das "große Gefälle zwischen Stamm- und Ersatzpersonal bereitet dem Trainer mit Blick auf die hohen Ziele Sorgen", heißt es.

Nagelsmann beim FC Bayern um Ruhe bemüht

In der Vergangenheit war Ex-Coach Hansi Flick mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic wegen der Kaderplanung aneinandergeraten. Über Spannungen zwischen Nagelsmann und dem Bayern-Funktionär ist bislang nichts bekannt.

Der Münchner Übungsleiter versuchte nach dem 1:1 in Hoffenheim Ruhe auszustrahlen. "Ich bin ein Freund davon, immer attraktive Fußballspiele zu sehen. Für Fans war es ein sehr gutes Spiel. Ich bin auch über weite Strecken zufrieden mit der Leistung", sagte Nagelsmann bei "Sky".

Zudem fügte der Bayern-Trainer an: "Vergleiche ich das Spiel mit den Leistungen der letzten Wochen, ist es ein Schritt in die richtige Richtung - auch, wenn es skurriler Weise nur ein Punkt geworden ist."

In der Fußball-Bundesliga rangieren die Münchner weiterhin an der Tabellenspitze. Damit die zehnte Meisterschaft in Serie souverän eingefahren werden kann, benötigt der FC Bayern aber gesunde Spieler.