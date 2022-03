Hertha-Hammer! Magath folgt auf Korkut

GEPA pictures/ Christian Moser via www.imago-image

Felix Magath übernimmt Hertha BSC

Trainer-Hammer bei Hertha BSC! Felix Magath folgt bei den Berlinern auf den entlassenen Tayfun Korkut und übernimmt bis zum Saisonende. Das gab der Hauptstadtklub am Sonntagabend offiziell bekannt.

"Die Vita von Felix Magath spricht für sich", wird Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic in der Pressemitteilung zitiert: "Mit ihm haben wir jemanden für uns gewinnen können, der schon vielfach bewiesen hat, dass er mit seiner immensen Erfahrung als Trainer in jeglicher sportlichen Situation seiner Art und seiner Ausstrahlung an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen."

Magath zeigte sich bezüglich seiner neuen Aufgabe erfreut. "Ich hatte sehr klare und offene Gespräche mit Fredi Bobic. Uns allen ist die aktuelle sportliche Situation bewusst und ich bin gerne bereit, Hertha BSC dabei zu helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagte der 68-Jährige.

Mehr dazu in Kürze auf sport.de!