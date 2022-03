Enthüllt: An diesen Trainern war Hertha vor Magath dran

IMAGO/M. Popow

Fredi Bobic ist der Sportchef bei Hertha BSC

Seit Sonntagabend steht fest, dass Hertha BSC mit Felix Magath als Trainer in die letzten acht Saisonspiele der Fußball-Bundesliga gehen wird. Doch bei etwas anderem Verhandlungsverlauf hätte auch ein ehemaliger Coach des BVB in Berlin landen können.

Felix Magath soll bei Hertha BSC die Mission Klassenerhalt schaffen. Das verkündete Hertha BSC am Sonntag. Der nach der jüngsten 0:2-Pleite bei Borussia Mönchengladbach auf den 17. Tabellenplatz abgerutschte Hauptstadtklub hatte sich zuvor von Tayfun Korkut getrennt.

Lediglich 104 Tage durfte der geschasste Korkut werkeln und glaubt man dem "kicker", dann war Sportchef Fredi Bobic schon weit vor besagter Niederlage in Gladbach eifrig darum bemüht, einen Nachfolger für den 47-Jährigen zu finden, der selbst erst Ende November vom wenig erfolgreichen Pál Dárdai übernommen hatte.

Hierfür soll Bobic "in den Tagen vor dem Gladbach-Spiel" unter anderem mit Friedhelm Funkel gesprochen haben. Die 68-jährige Trainer-Ikone hatte in der letzten Saison den 1. FC Köln vor dem Abstieg bewahrt, sich danach aber in den Ruhestand begeben.

Auch Lucien Favre, der zuvor von Sommer 2018 bis Ende 2020 Borussia Dortmund trainiert hatte, soll Thema gewesen sein. Favres Name sei "intern diskutiert" worden, so der "kicker" über den ehemaligen BVB-Coach.

Zudem bestätigt das Fachmagazin die Gerüchte darüber, dass Bobic sowohl mit Niko Kovac als auch Roger Schmidt Gespräche führte zu Jahresbeginn. Letztgenannter steht derzeit ohnehin noch bei der PSV Eindhoven unter Vertrag, will nach dem Auslaufen seines Vertrages im Sommer aber wohl kein Trainer in Berlin werden.

Bobic sitzt bei Hertha BSC fest im Sattel

Kovac, den Bobic aus gemeinsamen Zeiten bei Eintracht Frankfurt (2016-2018) kennt und der später den FC Bayern und die AS Monaco trainierte, stand - genau wie Schmidt - trotz gegenteiliger Hoffnung nicht zur Verfügung. Vor allem eine Rettungsmission, wie Magath sie nun angehen muss, war für Kovac laut dem Bericht ausgeschlossen.

Für Sportchef Bobic geht es derweil immer mehr auch um seinen eigenen Job. Der 50-Jährige, der erst im Sommer bei Hertha BSC anheuerte, hat mit Magath nun schon den dritten Trainer installiert und wird in wenigen Monaten bereits einen Nachfolger vorstellen müssen.

Bobics eigener Vertrag ist noch bis 2024 datiert und gilt auch für die 2. Liga. Bislang soll der Sportchef die Rückendeckung der Gremien genießen, so der "kicker". Selbst im Abstiegsfall soll Bobic bleiben.