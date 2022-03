Robert Lewandowski stellt nächsten Rekord ein

IMAGO/osnapix

Robert Lewandowski schießt eifrig Tore für den FC Bayern

Robert Lewandowski hat beim 1:1 (1:1) des FC Bayern München bei der TSG 1899 Hoffenheim am Wochenende einen weiteren Rekord geknackt.

Als Schiedsrichter Robert Schröder am späten Samstagnachmittag gegen 17:20 Uhr zum Abpfiff blies, war die Stimmung beim FC Bayern eher gemischt. Aufgrund zahlreicher ungenutzter Großchancen stand am Ende einer spektakulären Partie nur ein Remis für den deutschen Fußball-Rekordmeister gegen starke Sinsheimer zu Buche. Dabei hätte Stürmer Robert Lewandowski durchaus gute Laune haben können.

Nicht nur, weil der 33-Jährige kurz vor der Pause zum Ausgleich traf und damit bereits seinen 29. Bundesliga-Treffer in dieser Saison markierte - in nur 26 Spielen. Sondern auch, weil der polnische Nationalstürmer damit im Dress der Münchner mal wieder einen Rekord einstellte.

Denn sein Tor gegen die TSG in der 45. Minute war gleichzeitig auch sein 17. Auswärtstor in der aktuellen Spielzeit. Das hatten vor ihm nur zwei weitere Spieler geschafft: Jupp Heynckes (in der Saison 1973/74) und Timo Werner (2019/20). Allerdings auf die volle Saison gesehen. Lewandowski hingegen bleiben nun sogar noch weitere vier Spiele auf fremden Plätzen, um alleiniger Rekordhalter zu werden.

Neben dem Auswärtstor-Rekord gelangen dem Bayern-Stürmer außerdem noch zwei weitere markante Meilensteine. Denn gegen Hoffenheims Keeper Oliver Baumann traf Lewandowski insgesamt bereits zum 19. Mal. Kaum verwunderlich, dass nur ein einziger Spieler in dieser Hinsicht noch besser ist als der Pole: Gerd Müller.

Lewandowski robbt erneut an Gerd Müller heran

Diesem gelangen zu seiner aktiven Zeit beim FC Bayern sogar 20 Treffer gegen den damaligen Keeper Horst Wolter in Diensten von Eintracht Braunschweig und Union Berlin. Doch auch diesen Rekord kann Lewandowski einstellen oder sogar knacken, sofern sowohl Baumann als auch der Angreifer selbst in der Bundesliga bleiben.

Zudem sammelte Lewandowski zudem noch einen eher kleinen persönlichen Meilenstein: Nie zuvor hatte er zweimal in Folge nach einer Ecke getroffen. Gegen die SpVgg Greuther Fürth und danach gegen Hoffenheim war es nun soweit.