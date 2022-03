Däbritz freut sich auf München-Rückkehr

Oscar J. Barroso via www.imago-images.de

Sara Däbritz spielt seit 2019 für Paris St. Germain.

Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz von Paris St. Germain fiebert dem Champions-League-Duell gegen ihren Ex-Klub Bayern München entgegen.

"Ich freue mich total darauf. Auch weil wir in der Allianz Arena und im Prinzenpark spielen werden. Generell finden fast alle Viertelfinalpartien in den großen Männerstadien statt, das ist einfach wunderbar für den Frauenfußball", sagte die 27-Jährige vor dem Hinspiel in München am 22. März dem "Bayern-Vereinsmagazin 51".

Sie habe mit ihren Bayern-Kolleginnen aus der Nationalmannschaft "schon rumgewitzelt. Jede von uns freut sich riesig auf dieses Duell. Es wird darauf ankommen, dass man an dem Tag liefert, dass man es schafft, seinen Plan umzusetzen. Jede Kleinigkeit kann entscheidend sein", betonte Däbritz.

Die Mittelfeldspielerin hatte vier Jahre für die Bayern gespielt und war 2019 nach Paris gewechselt. Mit PSG hatte sie in der vergangenen Saison erstmals die Meisterschaft gewonnen.

PSG: Ungewöhnliche Maßnahme in der Vorbereitung

Im Moment fühle sie sich "richtig, richtig gut", so Däbritz. Vielleicht auch wegen einer ungewöhnlichen Maßnahme in der Vorbereitung? Da war das PSG-Team im Training den Eiffelturm hochgelaufen.

"Es war schon ein besonderes Erlebnis. Früh um 6.00 Uhr ging es los, da war der Turm noch geschlossen für die Öffentlichkeit. Das waren viele, viele Stufen - extrem anstrengend", erzählte Däbritz: "Dafür gab es dann oben eine schöne Überraschung: ein Frühstück für die ganze Mannschaft, herrlich!"