Diese Spiele wird Bayern-Star Davies wohl noch verpassen

Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Alphonso Davies kehrte am Sonntag auf den Trainingsplatz des FC Bayern zurück (Symbolbild)

Am Sonntagvormittag sorgte der FC Bayern für eine positive Meldung: Alphonso Davies kehrte erstmals nach seiner Diagnose Herzmuskelentzündung wieder auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße zurück. Ein Comeback im Profi-Kader des deutschen Rekordmeisters wird aber noch auf sich warten lassen.

Julian Nagelsmann hatte bereits zu verstehen gegeben, dass der Kanadier in den kommenden drei bis vier Wochen erst einmal langsam und behutsam an das Mannschaftstraining herangeführt werden soll.

Nagelsmann strebe bei Davies vorerst "eine moderate Belastung" an. Die sonntägliche Laufeinheit absolvierte der Außenverteidiger an der Seite des Fitnesstrainers der Münchner, Prof. Dr. Holger Broich.

Wann wird der unumstrittene Stammspieler der Bayern-Hinrunde - Alphonso Davies absolvierte bis Dezember 2021 wettbewerbsübergreifend 23 Pflichtspiele - dann frühestens wieder eine Alternative für den Spieltagskader?

Beim Blick auf den Spielplan wird zwar schnell deutlich, dass dem schnellen Defensivmann die bevorstehende Länderspielpause in der letzten März-Woche zugute kommen wird, da dort keine Partien mit dem FC Bayern anstehen.

Allerdings steht unmittelbar danach an den Tagen 05./06. und 12./13. April das Viertelfinale in der Champions League auf dem Programm. Auch das könnte für Davies noch zu früh kommen. Wie es in einem Bericht der "tz" heißt, wird Davies "mindestens noch ein Champions-League-Spiel" fehlen, das zweite seit noch ungewiss.

Bundesliga-Comeback für Davies gegen Bielefeld?

Außerdem fallen in diesen Zeitraum noch die Bundesliga-Partien gegen den 1. FC Union Berlin (H), SC Freiburg (A) und den FC Augsburg (H). Realistisch scheint also erst ein Liga-Comeback am 17. April auswärts bei Arminia Bielefeld.

Davies soll in dieser Woche sein individuelles Trainingsprogramm an der Säbener Straße fortsetze, ehe es vor dem Wochenende zu wichtigen Kontrolluntersuchungen kommen wird.

"Freitag müssen wir dann wieder eine MRT-Untersuchung machen, um zu kontrollieren, wie die Reaktion auf die Belastung ist", hatte FCB-Trainer Nagelsmann bereits einen Ausblick gegeben.