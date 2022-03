Schalke-Leihgabe Harit vermeldet Stand in Zukunftsfrage

IMAGO/JB Autissier

Kehrt Amine Harit im Sommer zum FC Schalke 04 zurück?

Amine Harit ist derzeit vom FC Schalke 04 an Olympique Marseille ausgeliehen. Nun hat sich der Mittelfeldspieler zu seiner nahen Zukunft geäußert.

Im Sommer 2017 heuerte Amine Harit beim FC Schalke 04 an und feierte am Ende seiner ersten Saison bei den Königsblauen sofort die Vizemeisterschaft. Doch danach ging es mit dem Klub und gleichzeitig auch mit den Leistungen des Marokkaners bergab, der zudem Mitte 2018 in einen Verkehrsunfall mit Todesfolge in seiner Heimat verwickelt war.

Nach dem Abstieg im letzten Jahr verließ Harit schließlich den FC Schalke 04 im Spätsommer auf Leihbasis in Richtung Frankreich und heuerte bei Olympique Marseille an. Dem klammen S04 verschaffte er damit Luft mit Blick auf das Gehalt, denn der 24-Jährige soll zuletzt bis zu 3,5 Millionen Euro jährlich eingestrichen haben.

Ende Juni endet das Abenteuer in der Ligue 1 für Harit jedoch und dann stünde eigentlich eine Rückkehr nach Gelsenkirchen an. Dass diese erfolgt, ist jedoch - unabhängig davon, in welcher Liga S04 in der kommenden Saison spielt - fraglich. Harit selbst erklärte nun gegenüber französischen Medien den aktuellen Stand in der seiner ganz persönlichen Zukunftsfrage.

"Die Gespräche werden zwangsläufig am Ende der Saison kommen, dann werden wir sehen", sagte der Mittelfeldspieler nach dem 4:1-Sieg gegen Stade Brest am Wochenende, zu dem er ein Tor und eine Vorlage beitrug.

Zuvor war Harit in den letzten Wochen kaum berücksichtigt worden, stand in den vorherigen vier Spielen einmal gar nicht im Kader und saß dreimal nur auf der Bank. Weiter zurückblickend sind ebenfalls (meist) nur kurze Einsätze zu verzeichnen.

Eine Situation, die Harit nicht gefällt. "Es ist schon schwierig, wenn man nicht spielt", betonte der 24-Jährige.

Wo Harit ab Sommer 2022 regelmäßiger zum Einsatz kommen könnte, ist noch offen. Vor seinem Wechsel nach Marseille sollen auch Galatasaray, der FC Everton, der FC Villarreal und mehrere Klubs aus Italien interessiert gewesen sein. Ob diese Harit immer noch auf dem Radar haben, ist jedoch offen.