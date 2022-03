Köln-Star entschuldigt sich nach Foto-Fail bei Wirtz

IMAGO/Laci Perenyi

Florian Wirtz verletzte im Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln schwer

Der knappe, aber groß umjubelte 1:0-Derbysieg des 1. FC Köln bei Bayer Leverkusen am Sonntagnachmittag wurde von der schweren Verletzung von Werkself-Youngster Florian Wirtz überschattet. Der Nationalspieler riss sich das vordere Kreuzband im linken Knie und wird für viele Monate ausfallen.

Ausgerechnet von der Szene der schlimmen Wirtz-Verletzung hatte Köln-Spieler Luca Kilian am Sonntag ein Bild in den sozialen Medien gepostet. Das Foto war zwar mit einem vermeintlich harmlosen Text beschrieben ("Überragendes Gefühl, den Derbysieg geholt zu haben!"). Allerdings zeigte es eben - neben den Köln-Profis Ondrej Duda und Luca Kilian von hinten - äußerst unsensibel den vor Schmerzen am Boden liegenden Florian Wirtz.

Für die Auswahl ausgerechnet dieses Bildes hatte es via Instagram große Kritik gegeben, sodass Kilian es nach kurzer Zeit bereits wieder entfernte.

Kilian meldet sich per Insta-Story bei Wirtz

Anschließend meldete sich der 22-Jährige in einer Instagram-Story am Montag mit direkten Worten an Florian Wirtz zu Wort und entschuldigte sich für seinen Foto-Fail: "Sorry, Flo Wirtz! Mein Post gestern war natürlich keine Absicht. Wir sind ja alle Sportler - und es tut mir leid, dass Du Dich so schlimm verletzt hast. Alles Gute für Deine Genesung!", schrieb Kilian an den Leverkusen-Star adressiert.

Florian Wirtz ist schon vor der schweren Verletzung am Sonntag seit langem ein heiß diskutierter Spieler beim 1. FC Köln und seinen Anhängern. Der 18-Jährige durchlief neun Jahre lang sämtliche Jugendstationen für die Domstädter, ehe er im Sommer 2020 zum Rivalen nach Leverkusen gewechselt war. Innerhalb kürzester Zeit im Bayer-Trikot explodierte sein Marktwert, außerdem hat Wirtz mittlerweile schon vier A-Länderspiele zu Buche stehen.

Mit seinem Kreuzbandriss droht dem Mittelfeldspieler jetzt eine Ausfallzeit bis zum Jahresende.