Bayern öffnet Sportcamps für Geflüchtete

AFP/SID/GIULIO NAPOLITANO

Bayrische Sportverbände richten Notunterkünfte ein

Der Bayrische Landessport-Verband bietet vor dem Krieg gegen die Ukraine geflüchteten Menschen in seinen Sportcamps Notunterkünfte an.

Wie der BLSV am Montag mitteilte, stehen die Standorte in Inzell, am Spitzingsee, in Regen und Bischofsgrün den Geflüchteten als Obdach zur Verfügung.

"Gerade in dieser Krisensituation zeigt sich ganz besonders, welch große integrative Kraft der organisierte Sport hat. In unserer starken Solidargemeinschaft wollen wir den Geflüchteten aus der Ukraine aktiv helfen, um ihnen in dieser humanitären Katastrophe beizustehen", sagte BLSV-Präsident Jörg Ammon.

Den Geflüchteten werden kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Die Menschen erhalten zudem einen Versicherungsschutz für die Sportausübung in den bayerischen Sportvereinen. In Bayern sind bereits mehrere Tausend Geflüchtete angekommen.