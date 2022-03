Hofmann glaubt weiter an Chancen unter Flick

IMAGO/H. Langer

Jonas Hofmann hat in dieser Saison bereits acht Tore für Gladbach erzielt

Jonas Hofmann ist in dieser Saison für Borussia Mönchengladbach unverzichtbar. Der torgefährlichste Spieler im Kader fehlt allerdings derzeit aufgrund eines Muskelfaserrisses, den er sich im Training zugezogen hatte. Der 29-Jährige hofft auf ein schnelles Comeback und weitere Chancen in der Nationalmannschaft.

Beim Gladbacher 2:0-Sieg gegen Hertha BSC war Jonas Hofmann zum Zuschauen verdammt - ein seltenes Bild, zählt der deutsche Nationalspieler in der Mannschaft von Trainer Adi Hütter doch zu den wenigen Dauerbrennern. Allein aufgrund einer Knie-Operation fehlte Hofmann in dieser Spielzeit länger. Nun folgte der zweite Rückschlag.

Erste Befürchtungen, Hofmann könnte der Borussia in gleich mehreren wichtigen Partien der nächsten Wochen fehlen, bestätigen sich aber nur teilweise. "Es ist zum Glück nicht ganz so schlimm", gab er torgefährliche Mittelfeldspieler im Gespräch mit "Bild" leichte Entwarnung.

Neben der Partie gegen die Berliner am vergangenen Wochenende dürfte der Rechtsfuß womöglich nur noch ein Liga-Spiel verpassen. So wird er am kommenden Freitag gegen den VfL Bochum (20:30 Uhr/DAZN) sicher nicht mit von der Partie sein.

Gladbach-Profi Hofmann bleibt optimistisch

Der Plan von Jonas Hofmann: "Wenn alles optimal läuft, und das hoffe ich natürlich, könnte ich schon gegen Mainz am 3. April wieder dabei sein."

Bitter allerdings für den Gladbacher, dass Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft in der kommenden Länderspielphase nicht drin sind. Zunächst spielt die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick gegen Israel (26. März), dann in den Niederlanden (29. März). Unter Flick war Hofmann in den zurückliegenden Länderspielen bereits sieben Mal eingesetzt worden (zwei Tore). Der vielseitige Schienenspieler kam dabei auch als Rechtsverteidiger zum Einsatz.

Obgleich er Ende März nicht erneut seine Visitenkarte abgeben und Eigenwerbung im Rennen um ein WM-Ticket betreiben kann, bleibt Hofmann zuversichtlich. "Ich denke, dass ich in den letzten Spielen beim DFB und auch Borussia ordentlich gespielt habe. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich im Juni bei den nächsten DFB-Spielen wieder dabei sein werde."

Dann spielt Deutschland unter anderem in der Nations League im Gladbacher Stadion, wenn Europameister Italien (14. Juni) zu Gast ist.