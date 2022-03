Matthäus lobt: "Magath ist nicht irgendein Trainer"

IMAGO/Norbert Jansen

Lothar Matthäus freut sich auf die nächsten Wochen, in denen Felix Magath Hertha BSC trainiert

Felix Magath soll Hertha BSC in den verbleibenden Spielen der Saison in der Fußball-Bundesliga vor dem Abstieg bewahren. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist von den Trainer-Qualitäten des 68-Jährigen vollends überzeugt, hätte aber auch einen anderen Kandidaten gutgeheißen.

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic hat in Felix Magath einen der erfolgreichsten deutschen Trainer aus dem Hut gezaubert, der nun die kriselnden Berliner wieder in die Spur bringen soll. Und dennoch ruft die Lösung als Nachfolger von Tayfun Korkut auch große Zweifler auf den Plan, war Magath doch seit Jahren schon nicht mehr im Trainergeschäft aktiv.

Berichten zufolge war der ehemalige Münchner und Wolfsburger Meistercoach nicht der einzige Kandidat. Nach Angaben des "kicker" lotete Bobic schon seit mehreren Wochen im Hintergrund mögliche Optionen aus. So soll an der Spree unter anderem der Name Friedhelm Funkel diskutiert worden sein, sogar Gespräche sollen stattgefunden haben.

Geht es nach "Sky"-Experte Lothar Matthäus wäre der 68-Jährige, der den 1. FC Köln zum Ende der vergangenen Spielzeit vor dem Abstieg bewahrt hatte, durchaus ein geeigneter Mann für den Job bei der Hertha gewesen. "Ich hätte die Idee mit Friedhelm Funkel auch durchaus nachvollziehbar empfunden. Ich glaube, dass Hertha BSC jetzt genau so einen Trainer braucht, der nicht Drumherum redet, aber es schafft, aus Individualisten eine Einheit zu bilden", kommentierte Matthäus.

Matthäus freut sich auf Magaths Auftritte bei Hertha BSC

Letztlich hat sich Hertha in Magath für einen Trainer entschieden, der ebenfalls für eine klare Linie bekannt ist und der auch mal "zu rigoroseren Mitteln" greift. Denn, wie Matthäus formuliert: "Die Zeit der Schönrederei ist in Berlin jetzt vorbei. Das ging mir ohnehin viel zu lange."

Derzeit trete die Hertha nicht als eine Mannschaft auf, so der 60-Jährige. Daher müsste Magath nun schleunigst "seine ersten 13 oder 14 Stammspieler" finden. Zudem müssten sich endlich Führungsspieler herauskristallisieren.

Matthäus freut sich derweil schon jetzt auf die kommenden Wochen, in denen Magath in der Bundesliga aktiv ist: "Die Auftritte von Felix Magath vor der Kamera sind oftmals ein Genuss und alles andere als langweilig und beliebig. Und in den meisten Fällen spielen seine Mannschaften auch richtig gut Fußball. Ich bin gespannt, ob er es schafft und drücke ihm von Herzen die Daumen. Magath und der Klub hätten es verdient. Es ist noch nichts verloren."

Daher ist Matthäus überzeugt, dass Magath der richtige Mann an der Seitenlinie ist: "Felix Magath ist nicht irgendein ehemaliger deutscher Spieler oder Trainer, sondern einer der erfolgreichsten überhaupt. Er weiß, wie man gewinnt."