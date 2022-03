Medien: FC Bayern sucht gleich drei neue Spielertypen

IMAGO/Oryk HAIST/SVEN SIMON

Hasan Salihamidzic ist als Sportvorstand des FC Bayern für die Transfers verantwortlich

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern hat jede Menge Arbeit vor sich. Denn: Der Kaderplaner muss in den kommenden Wochen die Weichen für den sportlichen Erfolg der nächsten Saison stellen. Auf gleich drei Positionen will sich der Rekordmeister offenbar verstärken. Wichtig sind dabei aber vor allem die Eigenschaften, die die neuen Spieler mitbringen müssen.

Durch den Abgang von Niklas Süle in Richtung Borussia Dortmund wird beim FC Bayern zur Saison 2022/23 ein Kaderplatz in der Innenverteidigung frei. Nun kristallisiert sich immer mehr heraus, wie der deutsche Nationalspieler künftig ersetzt werden soll. Nach Angaben von "Sport1" sucht der FC Bayern vordergründig nach einem Spieler, der Kommunikationsstärke mitbringt - eine Qualität, die der aktuellen Defensiv-Konstellation fehlt.

In Lucas Hernández und Dayot Upamecano verfügt Cheftrainer Julian Nagelsmann zwar über zwei Profis mit internationaler Erfahrung. Allerdings mangele es dem Duo an Führungsstärke, heißt es in dem Bericht des TV-Senders.

Potenzial hat nach Einschätzung von "Sport1" vor allem der Brasilianer Gleison Bremer vom FC Turin, der jedoch auch von Inter Mailand umworben wird. Dass Gladbachs Matthias Ginter bei den Münchnern diskutiert wird, habe hingegen vor allem wirtschaftliche Gründe. Der deutsche Nationalspieler könnte schließlich ohne Ablöse wechseln, für Bremer werden angeblich bis zu 25 Millionen Euro fällig.

FC Bayern sucht Rechtsverteidiger und Mittelfeldmann

Der FC Bayern will sich zudem auf der Rechtsverteidiger-Position verstärken. Ins Visier von Salihamidzic und Co. geraten in den nächsten Wochen vor allem jene Spieler, die ihre Rolle offensiv ausleben und ein Pendant zu Linksverteidiger Alphonso Davies darstellen. "Sport1" zufolge will der Klub dabei allerdings nicht mehr als 20 Millionen Euro Ablöse in die Hand nehmen.

Dritter Spielertyp, der künftig an der Säbener Straße arbeiten könnte, soll ein physisch starker, zentraler Mittelfeldspieler mit Entwicklungspotenzial sein. Dieser dürfte dann den Kaderplatz von Corentin Tolisso übernehmen, der den FC Bayern aller Voraussicht nach zum Saisonende verlässt. Auch die Zukunft von Reservist Marc Roca ist beim FC Bayern fraglich, da er sich bislang noch nicht für höhere Aufgaben hat empfehlen können.