3,2 Milliarden Euro! Irre Offerte für Chelsea

IMAGO/Vuk Valcic

Der FC Chelsea kämpft um seine Existenz

Der FC Chelsea steht zum Verkauf, nachdem der langjährige Eigentürmer Roman Abramovich im Zuge weitreichender Sanktionen ins Visier der britischen Regierung gerückt ist. Nun geht ein neues Mega-Angebot für den Weltpokalsieger ein.

Die Zukunft des FC Chelsea ist weiter mehr als ungewiss. Der Verein ist für einen angestrebten Verkauf an einen neuen Besitzer und damit die Sicherstellung seiner Existenz weitgehend auf das Wohlwollen der Regierung angewiesen. Nur durch eine weitere Lockerung der Sonderlizenz für die Fortführung des laufenden Spielbetriebs kann ein entsprechender Deal erfolgen.

Derzeit kämpft der Londoner Klub um den deutschen Teammanager Thomas Tuchel um eine Erlaubnis zum Verkauf von Eintrittskarten für den Stadionbesuch. Aufgrund der weitreichenden Sanktionen ist dem FC Chelsea derzeit untersagt, neue Einnahmen für Abramovich zu genieren.

Dazu gehört auch, dass Chelsea keine Spieler neu verpflichten oder Verträge verlängern darf. Kosten etwa für Reisen zu Auswärtsspielen unterliegen einer sehr niedrigen Grenze.

Chelsea bald in saudi-arabischer Hand?

Und so sehnen sich die Chelsea-Anhänger schon nach einem neuen Besitzer. Zunächst hieß es in britischen Medien, dass vor allem US-amerikanische Geschäftsmänner Interesse an einem Kauf des Klubs zeigen.

Im Gespräch war etwa das Konsortium um den Unternehmer Todd Boehly, der angeblich bereit sein soll, ein Angebot in Höhe von umgerechnet 2,4 bis 3 Milliarden Euro abzugeben. Auch der Milliardär Woody Johnson, der schon die New York Jets besitzt, wird als Abramovich-Nachfolger gehandelt.

Nun berichtet "CBC Sports", dass ein weitaus größeres Angebot eintreffen könnte. Demnach hat die Saudi Media Group eine Offerte in Höhe von umgerechnet 3,2 Milliarden Euro abgegeben. Den Vorsitz hält Mohamed Al-Khereiji, der sich als Chelsea-Fan ausgibt. Inwiefern er direkte oder indirekte Beziehungen zur saudi-arabischen Regierung hat, ist nicht bekannt.