Benzema zerlegt auch RCD Mallorca

IMAGO/TOORU SHIMADA

Karim Benzema ist in topform

Karim Benzema hat nach seinem Hattrick in der Champions League gegen PSG in der Liga einen Doppelpack folgen lassen. Dank des Franzosen gewann Real Madrid am Montagabend deutlich bei RCD Mallorca mit 3:0 (0:0).

Real Madrid bleibt in der spanischen Primera División das Maß aller Dinge und rangiert mit zehn Punkten Vorsprung vor Stadtrivale Atlético weiter auf Platz eins.

Einmal mehr der überragende Akteur auf Seiten der Königlichen war Karim Benzema, der den Führungstreffer von Vinícius Júnior (55.) auflegte und anschließend selbst zwei Tore erzielte (76., 82.).

Benzema avancierte durch seine Treffer zu Frankreichs erfolgreichstem Torschützen. Der Mittelstürmer erzielte seine Tore Nummer 412 und 413 in einem Vereins- oder Länderspiel und ließ damit Thierry Henry (411 Treffer) hinter sich. Im Real-Trikot erhöhte Benzema seine Ausbeute auf nunmehr 311 Treffer, nachdem der Torjäger zuvor schon für Olympique Lyon 66-mal und für die französische Nationalmannschaft 36-mal getroffen hatte.

Für Real standen der ehemalige Nationalspieler Toni Kroos sowie Ex-Bayern-Profi David Alaba über 90 Minuten auf dem Rasen. Mallorca bleibt durch die Heimniederlage weiter in akuter Abstiegsgefahr. Die Mannschaft von Trainer Luis García belegt den 16. Tabellenplatz und hat nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als der Tabellen-18. Cádiz.