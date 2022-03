Thema Haaland beim FC Bayern offenbar doch "nicht heiß"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wechselt Erling Haaland vom BVB zum FC Bayern?

Zuletzt mehrten sich die Spekulationen um einen Abgang von Robert Lewandowski vom FC Bayern. Ganz so heiß sind diese Gerüchte aber wohl offenbar doch nicht, was auch mit dem angeblichen Interesse an BVB-Torjäger Erling Haaland zusammenhängt.

Etwas mehr als 15 Monate läuft der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Bayern noch. Dann wäre der zweitbeste Torjäger in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters und aktuell wohl beste Neuner der Welt ablösefrei zu haben.

Angesichts der Tatsache, dass es bislang noch keine Vertragsgespräche zwischen Lewandowski, seinem Berater Pini Zahavi und dem FC Bayern gibt, wurden zuletzt immer wieder Spekulationen laut, der 33 Jahre alte Pole könne den Münchnern schon im kommenden Sommer den Rücken kehren.

FC Bayern plant angeblich nicht zweigleisig

Lewandowski sei wegen der anhaltenden Funkstille im Vertragspoker inzwischen "ziemlich angefressen", hieß es zuletzt im "Bild"-Podcast "Stammplatz". Auf ein Gesprächsangebot Zahavis sei die Vereinsführung des FC Bayern bislang nicht eingegangen. Der Klub müsse "verdammt aufpassen", ihm drohe womöglich ein neuer Fall Alaba.

Ganz so dramatisch scheint die Lage in der Causa Lewandowski jedoch noch nicht zu sein, wenn man "Sport1" Glauben schenkt.

Demnach sei Lewandowski zwar tatsächlich "irritiert", dass der FC Bayern bislang nicht mit ihm spreche. Im Laufe der nächsten Wochen werde jedoch Bewegung in die Verhandlungen kommen. Auf der Stürmerposition plane der Bundesliga-Branchenprimus bis dato nicht zweigleisig, heißt es.

BVB: Erling Haaland zu teuer für den FC Bayern?

Ein Indiz dafür: Laut "Sport1" sind Spekulationen um ein konkretes Interesse des FC Bayern an Erling Haaland "nicht heiß".

Das vom 21 Jahre alten BVB-Angreifer geforderte Mondgehalt sei für die Münchner zu hoch.

Zudem tendiere der Norweger zu einem Wechsel ins Ausland, wahrscheinlich zu Manchester City oder Real Madrid.