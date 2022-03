Rummenigge enthüllt "erste Vorgespräche" mit Lewy und Co.

IMAGO/Thomas Voelker

Neuer, Müller und Lewandowski sind nur noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden

Noch ist der Vorsprung des FC Bayern auf den ärgsten Verfolger Borussia Dortmund in der Tabelle der Bundesliga halbwegs komfortabel. Der BVB hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Nach Meinung von Michael Rummenigge spricht dennoch alles für einen neuerlichen Münchner Triumph - sofern der Rekordmeister die jüngsten Vertrags-Querelen unter Kontrolle bekommt.

Rein sportlich hat der FC Bayern am vergangenen Wochenende einen kleinen Rückschlag kassiert, da in Hoffenheim trotz bester Chancen nur ein Remis heraussprang. Die über weite Strecken starke Vorstellung des Teams von Trainer Julian Nagelsmann rief im Anschluss jedoch höchstens leise Kritik hervor. Denn: Alles in allem befindet sich der deutsche Branchenprimus auf Kurs.

Störend waren zuletzt einzig die immer wieder aufkeimenden Gerüchte um mögliche Abgänge von Leistungsträgern nach der Saison. Geht es nach Michael Rummenigge, dessen großer Bruder Karl-Heinz den FC Bayern jahrzehntelang erfolgreich geführt hat, sollte der Verein langsam Tatsachen schaffen.

Man solle "versuchen, die Vertragsdebatten im Umfeld langsam zu beenden und die Öffentlichkeit zu beruhigen", schrieb Rummenigge in seiner Kolumne für den "Sportbuzzer". Konkret nannte der 58-Jährige die Beispiele Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer, deren Arbeitspapiere 2023 allesamt auslaufen.

FC Bayern: Rummenigge enthüllt "erste Vorgespräche" mit Lewandowski und Co.

Rummenigge äußerte "keinerlei Zweifel" an einer Einigung zwischen den drei Top-Stars der Münchner und den Klubbossen. "Es gab bereits erste Vorgespräche. Die Bayern wollen die drei Erfolgsgaranten halten und auch die Spieler wollen bleiben. Zumindest intern gibt es also keinen Anlass zur Nervosität", verriet der ehemalige Nationalspieler.

Darüber hinaus würden die sicheren Einnahmen durch den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse dafür sorgen, dass die Verhandlungen "sicher an Fahrt aufnehmen".

Rummenigge schlug den Offiziellen des FC Bayern sogar konkrete Zahlen vor. "Ich würde das Trio bis 2025 an den Klub binden", so der gebürtige Lippstädter, der die Dominanz des Nagelsmann-Teams auf diese Weise gefestigt sehen würde: "Das wäre gut für Bayern – und weniger gut für die Konkurrenz. Denn ich bin mir sicher: Solange die drei Spieler das FCB-Trikot tragen, wird kein anderer Klub deutscher Meister."