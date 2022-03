Schalke-Star richtet Kampfansage an die Konkurrenz

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Dominick Drexler (M.) will mit dem FC Schalke 04 in die Bundesliga aufsteigen

Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg beim FC Ingolstadt ist beim FC Schalke 04 der Glaube an den Wiederaufstieg zurück. Offensiv-Allrounder Dominick Drexler, der am Wochenende zum Endstand traf, präsentiert sich angriffslustig.

Innerhalb weniger Tage ist es dem FC Schalke gelungen, dem Jammertal zu entkommen und neuen Mut für den Aufstiegskampf zu schöpfen. Durch den Dreier in Ingolstadt waren die Knappen der große Gewinner des vergangenen Zweitliga-Spieltags.

Nur noch vier Punkte trennen den Ruhrpott-Klub von den ersten drei Plätzen. Und da die direkten Duelle mit dem SV Darmstadt, dem FC St. Pauli, Werder Bremen, dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Heidenheim noch ausstehen, haben die Königsblauen vor dem Endspurt alles selbst in der Hand.

"Wir wollen in den Flow kommen, unsere Spiele gewinnen. Es ist Crunchtime – und da wollen wir da sein. Mannschaften, die hintenraus punkten, haben immer gute Chancen, am Ende oben dabei zu sein", betonte Dominick Drexler auf der Vereins-Homepage der Schalker. Seine klare Botschaft an die Konkurrenz: Mit uns ist noch zu rechnen!

FC Schalke muss und will gegen Hannover "nachlegen"

Für Aufbruchstimmung sorgte unlängst der Trainer-Wechsel von Dimitrios Grammozis hin zu Mike Büskens. Beim jüngsten Auswärtserfolg wurde die lebende S04-Legende aufgrund einer Corona-Infektion noch von Assistent Matthias Kreutzer vertreten.

Letzterer habe "die richtigen Worte gefunden", sei "sehr klar in seiner Ansprache" gewesen und habe "viele gut Ideen" eingebracht, lobte Drexler seinen Kurzzeit-Chef.

Nun komme es gleichwohl darauf an, sich nicht auf dem ersten Schritt nach vorne auszuruhen. "Wir müssen jetzt gegen Hannover nachlegen", forderte Drexler, der dabei auch auf den Support des Schalker Anhangs setzt: "Gemeinsam mit der Unterstützung unserer Fans können wir unsere Ziele erreichen."