Lewandowski-Schock im Training des FC Bayern

Robert Lewandowski vom FC Bayern musste das Training abbrechen

Dem FC Bayern droht womöglich ein Ausfall von Robert Lewandowski. Der polnische Torjäger musste das Training am Dienstag vorzeitig abbrechen.

Lewandowski hatte sich bei einem Torschuss ohne Einwirkung eines anderen Spielers verletzt. Zunächst spielte der 33-Jährige weiter, dann schlich er mit hängendem Kopf vom Platz.

Zusammen mit Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne verließ Lewandowski anschließend das Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße für weitere Untersuchungen. Kurze Zeit später kehrte er zurück.

Laut "Sky" handelt es sich wohl um eine Knie-Blessur beim Führenden der Bundesliga-Torschützenliste. "Ich habe einen Ball nicht sauber getroffen und es schmerzt etwas", sagte der leicht humpelnde Lewandowski gegenüber "Bild".

FC Bayern: Manuel Neuer fehlt im Training

Bei der Einheit am Vormittag fehlte auch Kapitän Manuel Neuer. Bislang äußerte sich der FC Bayern nicht zu den Gründen. Neuer war nach einer Knie-OP und mehrwöchiger Pause erst in der vergangenen Woche wieder ins Tor zurückgekehrt.

Sein Comeback im Mannschaftstraining gab nach monatelanger Leidenszeit Nationalspieler Leon Goretzka. Zu Beginn der Einheit nahm er seinen Mitspieler Serge Gnabry huckepack.

Goretzka hatte sich seit Monaten mit Problemen an der Patellasehne herumgeplagt. Sein letztes Pflichtspiel bestritt der 27-Jährige am 4. Dezember bei Borussia Dortmund (3:2).

Neben Goretzka kehrte auch Corentin Tolisso nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel ins Mannschaftstraining zurück. Alphonso Davies trainiert nach Überwindung seiner Herzprobleme dagegen weiter individuell.

Ein Ausfall von Lewandowski würde den FC Bayern ohne Zweifel schwer treffen. 29 Tore in 26 Bundesligaspielen stehen für den Goalgetter bereits wieder in der Statistik. Insgesamt gelangen ihm 43 Treffer in 36 Pflichtspielen 2021/2022. Bayerns zweitbester Torschützen Leroy Sané steht erst bei 14 Treffern.