Wechsel zu PSG? Ronaldo fordert offenbar Messi-Aus

IMAGO/Simon Stacpoole

Wechselt Cristiano Ronaldo von Manchester United zu PSG?

Paris Saint-Germain ist in der Champions League erneut frühzeitig gescheitert. Dabei umfasst das französische Star-Ensemble bereits große Namen wie Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappé. Inzwischen wird ebenfalls über ein Engagement von Cristiano Ronaldo spekuliert. Allerdings soll der Portugiese bezüglich eines möglichen PSG-Wechsels konkrete Forderungen stellen.

Jährlich pumpt die Besitzergruppe aus Katar Millionenbeträge in den Verein, dennoch wartet Paris Saint-Germain weiterhin verzweifelt auf den Gewinn der Champions League. Seit dem krachenden Achtelfinal-Aus gegen Real Madrid ist klar, dass der Henkelpott auch in diesem Jahr nicht an die Seine wandern wird.

Deshalb dürfte PSG im Sommer erneut nach Topstars Ausschau halten. "El Nacional" bringt abermals Cristiano Ronaldo beim französischen Hauptstadtklub ins Spiel. Der 37-Jährige soll bei Manchester United unzufrieden, ein Abschied nach der laufenden Saison nicht ausgeschlossen sein.

Bei PSG könnte Ronaldo noch einmal ein neues Kapitel aufschlagen. Dass der Angreifer in seiner Karriere an der Seite von Lionel Messi spielen wird, soll allerdings unwahrscheinlich sein.

Ronaldo fordert wohl Zidane-Verpflichtung und Messi-Aus

"El Nacional" zufolge will Ronaldo nicht mit seinem argentinischen Dauerrivalen zusammenspielen, um das Rampenlicht nicht teilen zu müssen. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi müsse sich deshalb zwischen den beiden Superstars entscheiden.

Messi könnte dem Vereinsfunktionär aber auch die Wahl abnehmen. Schließlich wird dieser Tage spekuliert, dass der 34-Jährige zum FC Barcelona zurückkehren könnte. Jedoch hat Messi noch keine Zukunftsentscheidung getroffen.

Möchte sich PSG tatsächlich Ronaldos Dienste sichern, müsste der Verein noch auf einer weiteren Position eine Veränderung vornehmen. So soll Ronaldo seinen ehemaligen Real-Coach Zinédine Zidane an der Seitenlinie fordern. Der 49-Jährige würde Messi für eine Verpflichtung Ronaldos abgeben, heißt es.

Doch noch wird PSG von Mauricio Pochettino trainiert - und Ronaldo trägt das Trikot von Manchester United.