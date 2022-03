Enthüllt! Haaland-Gipfel in Madrid mit BVB-Boss Watzke

imago sportfotodienst

Hans-Joachim Watzke (l.) mit Florentino Pérez (Symbolbild)

Die spanischen Medien überschlagen sich dieser Tage um vermeintliche Wasserstandsmeldungen und Spekulationen in der Causa Erling Haaland. Der Superstar des BVB steht noch immer bei Real Madrid ganz weit oben auf der Wunschliste, nachdem sich zuletzt der FC Barcelona offiziell auf dem Rennen verabschiedet hatte. Jetzt steht offenbar ein vielleicht vorentscheidendes Treffen an.

Wie der spanische Sender "Cuatro" vermeldete, stehe noch am Dienstag an persönliches Treffen der Vereinsbosse Florentino Pérez (Real Madrid) und Hans-Joachim Watzke (BVB) an, bei dem es ausschließlich um die Personalie Erling Haaland gehen soll.

Der Sender enthüllte sogar den vermeintlichen Ort des Haaland-Gipfels zwischen Pérez und Watzke. Demnach sollen die beiden wichtigsten Entscheider ihrer Klubs in der spanischen Hauptstadt Madrid zusammenkommen.

Den Königlichen und dem BVB wird seit Jahren ein gutes Verhältnis zueinander nachgesagt. Derzeit spielt mit dem Brasilianer Reinier wieder einmal ein Real-Talent auf Leihbasis bei Borussia Dortmund.

Real will BVB-Star Haaland und PSG-Knipser Mbappé

Ob es bei diesem vermeintlichen Treffen zwischen dem Real-Präsidenten und dem BVB-Geschäftsführer schon um ein konkretes Transfermodell für Erling Haaland geht, oder es sich nur um ein informelles erstes Gespräch handeln soll, ist nicht weiter bekannt.

Klar ist, dass der spanische Rekordmeister aktuell mit Hochdruck daran arbeitet, einen neuen Super-Kader für die sportliche Zukunft zusammenzustellen. Neben dem norwegischen Stürmerstar Haaland soll auch der französische Weltmeister und Ausnahmefußballer Kylian Mbappé unbedingt nach Madrid gelockt werden.

Laut "Cuatro" seien die Madrilenen auch zuversichtlich, beide Transfers im kommenden Sommer realisieren und bezahlen zu können. Während für Mbappé zwar keine Ablösezahlung an Paris Saint-Germain, aber wohl ein weltrekordverdächtiges Handgeld fällig werden wird, muss für Haaland zunächst mal die festgeschriebene Ablösesumme von kolportiert 75 Millionen Euro bezahlt werden, um den Torjäger aus Dortmund loseisen zu können.