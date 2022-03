Medien: Magath winkt Millionen-Prämie bei Hertha BSC

IMAGO/Matthias Koch

Felix Magath soll Hertha BSC vor dem Abstieg bewahren

Sollte Felix Magaths Retter-Mission bei Hertha BSC erfolgreich sein, winkt dem neuen Cheftrainer des Berliner Bundesligisten offenbar eine satte Millionen-Prämie.

Wenn Felix Magath am Samstag (15:30 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim erstmals auf der Trainerbank von Hertha BSC Platz nimmt, startet für ihn eine klar umrissene Aufgabe: die Alte Dame vor dem Abstieg zu retten.

Acht Partien bleiben dem 68-Jährigen dafür, inklusive des Hoffenheim-Spiels. Lediglich 23 Punkte aus 26 Spielen sammelte Hertha in dieser erneut so extrem enttäuschenden Saison unter Magaths Vorgängern Pál Dárdai und Tayfun Korkut, den das 0:2 im Krisen-Duell bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende den Job kostete.

Diese Nichtabstiegsprämie winkt Felix Magath bei Hertha BSC

Mit dem Gedanken, Magath aus dem Trainer-Ruhestand zu holen, habe er "schon länger gespielt", erklärte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic bei der Vorstellung des neuen Chefcoaches, der letztmals vor fast genau zehn Jahren im deutschen Oberhaus gearbeitet hatte. Magath sei für ihn "nie weg" gewesen, so Bobic.

Sollte es dem erfahrenen Übungsleiter tatsächlich gelingen, Hertha noch von Patz 17 weiter nach oben zu führen und den bitteren Gang in die 2. Bundesliga zu verhindern, winkt ihm laut "Sport Bild" eine satte Nichtabstiegsprämie. 1,5 Millionen Euro würde Magath demnach in diesem Fall kassieren.

Hinzu kommt ein Gehalt von 500.000 Euro, insgesamt also ein durchaus beträchtliches Zwei-Millionen-Euro-Paket, wenn die Rettung gelingt.

Felix Magath: Aufgabe bei Hertha BSC "auf mich zugeschnitten"

Magath selbst geht zuversichtlich in die Herausforderung bei Hertha BSC. "Die Aufgabe ist auf mich zugeschnitten. Ich habe schon mit sechs oder sieben Mannschaften den Turnaround geschafft. Wir werden mit diesem Kader den Klassenerhalt schaffen", sagte er.

"Mindestens ein oder zwei Plätze" besser als jetzt werde seine Mannschaft am Saisonende dastehen, ergänzte der frühere Doppel-Double-Coach des FC Bayern.