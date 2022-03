Basler adelt Bayern-Flirt: Kein anderer kann so gut flanken

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Mario Basler spielte zwischen 1996 und 1999 selbst beim FC Bayern

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Basler hat Hoffenheims Linksverteidiger David Raum, der laut Berichten aus Spanien unter anderem vom FC Bayern München umworben wird, über den grünen Klee gelobt.

Er muss es wissen: Kein Spieler hat seit Beginn der Datenerfassung so viele Flanken in Richtung des gegnerisches Tores geschlagen, wie Mario Basler. 904 waren es an der Zahl. Kein Wunder, dass der heute 53-Jährige, der in seiner aktiven Zeit in der Bundesliga für den SV Werder Bremen, den FC Bayern und den 1. FC Kaiserslautern aktiv war, weiterhin einen Blick auf jene Spieler mit dem ganz besonderen Füßchen hat.

Dabei ist Basler auch David Raum von der TSG Hoffenheim ins Auge gestochen, der in dieser Spielzeit schon neun Torvorlagen gegeben hat, davon fünf per Flanke. "Mir fällt in den letzten Jahren kein anderer deutscher Spieler ein, der so gut flanken konnte", sagte Basler gegenüber "Sport Bild" über den Nationalspieler, der in 2021/2022 auch schon selbst zwei Treffer erzielte und damit längst in den Fokus verschiedener Top-Klubs geraten ist.

Zuletzt berichtet die spanische "AS", dass der deutsche Rekordmeister es auf Raum abgesehen habe. Dem Bericht zufolge könnte 23-Jährige in München als neuer Konkurrent für Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite agieren.

Basler: David Raum "hat das Talent dafür"

Basler jedenfalls ist froh, dass es in Person von David Raum endlich wieder Gefahr über Bälle von außen im DFB-Team gibt. "Ich finde es sehr schön, dass wir in der Zukunft einen Verteidiger in der Nationalmannschaft haben, der flanken kann", erklärte der mittlerweile als TV-Experte tätige ehemalige Profi und fügte an: "Jetzt brauchen wir nur noch einen Stürmer, der sie in der Mitte verwertet."

Ob es für Raum auch für den FC Bayern reicht, wo Basler selbst zwischen 1996 und 1999 spielte, sagte der 53-Jährige nicht. Dennoch bescheinigte er Raum eine glanzvolle Karriere, wenn dieser auf dem richtigen Weg bleibt. "Als junger Spieler muss er sich jetzt international beweisen, im Europapokal und bei Länderspielen. Das Talent dafür hat er in jedem Fall", lobte Basler.