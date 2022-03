Trainings-Knall zwischen Nagelsmann und Sané enthüllt

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Julian Nagelsmann machte Leroy Sané beim FC Bayern wohl eine klare Ansage

Nach einer starken Hinrunde durchlebt Leroy Sané beim FC Bayern derzeit einen Durchhänger. Cheftrainer Julian Nagelsmann war mit den Trainingsleistungen seines Offensivspielers offenbar unzufrieden. Aufgrund dessen soll der 34-Jährige seinen Schützling vor versammelter Mannschaft zusammengefaltet haben.

Wie "Sport Bild" berichtet, zog Nagelsmann in den letzten Wochen gegenüber der Mannschaft die Zügel an. Vor dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen kam es Anfang März offenbar zu einem Knall. Demnach holte Nagelsmann seine Spieler im Kreis zusammen. Dabei soll der Münchner Übungsleiter harte Kritik an Sané geübt haben.

"Leroy: Wenn du keinen Bock hast, kannst du auch wieder reingehen", blaffte Nagelsmann den 26-Jährigen laut dem Sportmagazin an. Der Bayern-Coach war mit den zuvor gezeigten Trainingsleistungen Sanés wohl unzufrieden.

Die Standpauke zeigte Wirkung: Im darauffolgenden Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zeigte der Offensivmann gegen RB Salzburg eine ansprechende Vorstellung. Dabei konnte sich Sané beim 7:1-Kantersieg sogar selbst in die Torschützenliste eintragen.

Nagelsmann stärkt Sané beim FC Bayern den Rücken

Doch insgesamt knüpft Sané beim FC Bayern aktuell nicht an seine starken Auftritte aus der Hinrunde an. Öffentlich stärkte Nagelsmann dem Flügelspieler zuletzt aber immer wieder den Rücken.

"Grundsätzlich ist er ein Spieler, auf den ich ungern verzichte, weil er die Qualität hat, Spiele zu entscheiden", sagte der Cheftrainer vor dem Salzburg-Spiel über Sané und ergänzte: "Selbst wenn er aber nicht seine beste Verfassung hat, genießt er unser Vertrauen."

In der laufenden Saison hat Sané bereits 36 Pflichtspiele für den FC Bayern absolviert. Dabei gelangen dem deutschen Nationalspieler 14 Tore sowie 15 Assists. Im Saisonendspurt wird es somit auch auf Sané ankommen. Mit seiner Ansage wollte Nagelsmann wohl noch einmal die Sinne des Ex-Schalkers schärfen.