Heftige Spannungen um Adi Hütter in Gladbach?

Scheinbar nicht immer einer Meinung: Christoph Kramer und Gladbach-Cheftrainer Adi Hütter

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach will seine verkorkste Saison in den verbleibenden Spielen noch irgendwie retten. Damit einher geht aber auch, dass die Gladbacher ihre internen Querelen aus der Welt schaffen müssen. Denn bis zuletzt gab es augenscheinlich heftige Spannungen im Verhältnis zwischen Cheftrainer Adi Hütter und seiner Mannschaft.

Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge kam in den vergangenen Wochen mächtig Ärger zwischen einigen Gladbach-Spielern und ihrem Trainer Adi Hütter auf. Den Stein ins Rollen gebracht haben soll Mittelfeld-Routinier Christoph Kramer mit seiner harschen und öffentlichen Kritik nach der 2:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart am 25. Spieltag.

Der 31-Jährige hatte sich bei seiner Analyse nach der Partie bei "Sky" resigniert gezeigt und "echt viele Baustellen" offengelegt. "Mit dem tiefen Verteidigen tun wir uns schwer", hatte er dabei auch den taktischen Ansatz in Frage gestellt.

Jene Äußerungen kamen bei Adi Hütter und Sportdirektor Roland Virkus alles andere als gut an. Kramer musste beim Eberl-Nachfolger gar zum Rapport, heißt es. Hütter rief dem Sportblatt zufolge am Tag nach der Pleite im Ländle zu einer Krisensitzung. Dort sorgte aber zunächst Stürmer Alassane Pléa für Ärger, da er unentschuldigt zu spät kam.

Stimmung auf Gladbachs Krisensitzung angespannt

Hütter soll die für solche Fälle festgelegte Geldstrafe kurzerhand eigenmächtig verdoppelt haben. Der Franzose soll anschließend eine abfällige Geste in Richtung des Österreichers gezeigt haben.

Doch damit nicht genug: Im Laufe der Sitzung hat sich "Sport Bild" zufolge eine Diskussion zwischen Hütter und Kramer entwickelt. Der Weltmeister von 2014 habe während der Videoanalyse aufgezeigt, welche Fehler die Mannschaft gegen Stuttgart begangen hatte. Hütter stimmte dem Mittelfeldmann jedoch nicht in allen Punkten überein und beendete schließlich die Diskussion. Die Stimmung sei angespannt gewesen.

Trotz der Querelen machte die Mannschaft anschließend einen Schritt nach vorne und gewann, in Abwesenheit des an Corona erkrankten Cheftrainers, am vergangenen Spieltag gegen Hertha BSC mit 2:0 (1:0). Ausgerechnet Alassane Pléa übernahm dabei beim Elfmeter zum 1:0 die Verantwortung, Christoph Kramer wurde nach 65 Minuten eingewechselt.

In den verbleibenden Wochen müssen Hütter und Co. möglichst viele weitere Punkte einfahren, um noch irgendwie zu einem versöhnlichen Saisonabschluss zu kommen.