Lewandowski nicht im FCB-Training - Süle bricht Einheit ab

Dem FC Bayern droht ein Ausfall von Robert Lewandowski

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Nach seinem Trainings-Abbruch am Dienstag konnte Torjäger Robert Lewandowski an der Vormittags-Einheit am Mittwoch nicht teilnehmen - und auch Niklas Süle scheint angeschlagen zu sein.

Kaum ein Spieler im prominent besetzten Kader des FC Bayern ist wichtiger für den Teamerfolg als Goalgetter Robert Lewandowski. Alleine in der laufenden Saison traf der 33-Jährige in 36 Einsätzen unglaubliche 43 Mal ins Schwarze. Jetzt droht dem Weltfußballer aber womöglich eine Zwangspause.

Am Dienstag hatte der Routinier das Training vorzeitig abbrechen müssen. Lewandowski hatte sich bei einem Torschuss ohne Einwirkung eines anderen Spielers verletzt. Zunächst spielte er weiter, schlich kurz darauf jedoch mit hängendem Kopf vom Platz.

Zusammen mit Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne verließ Lewandowski anschließend das Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße für weitere Untersuchungen.

"Ich habe einen Ball nicht sauber getroffen und es schmerzt etwas", erklärte der leicht humpelnde Lewandowski auf "Bild"-Nachfrage.

Und wie es scheint, ist die Knie-Blessur bislang nicht ausgeheilt: Am Mittwoch war vom Angreifer im Mannschaftstraining des FC Bayern keine Spur.

Dabei hatte "Sport1" am Vortag noch Entwarnung gegeben. Laut Reporter Kerry Hau hatte sich Lewandowski "nichts Ernstes" zugezogen. Trainer Julian Nagelsmann plane beim Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin am Samstag mit dem Stürmer. Offen ist nun, ob der Coach einen Einsatz seines Erfolgsgaranten gegen die Eisernen riskiert.

FC Bayern bangt auch um Süle

Doch nicht nur Lewandowski läuft aktuell unrund, auch Innenverteidiger Niklas Süle scheint sich im Training verletzt zu haben. Nach zwei Sprints brach der deutsche Nationalspieler eine Übung am Mittwoch ab und setzte sich zunächst in ein Golf Cart.

Später versuchte Süle es noch einmal, verließ den Platz allerdings nach einer Stunde vorzeitig und laut "kicker" auch "leicht humpelnd". Ob dem zuletzt formstarken Abwehrmann, der im Sommer nach Dortmund wechselt, ein Ausfall droht, ist unklar.