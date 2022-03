Zahavi bestätigt Zögern des FC Bayern bei Lewandowski

IMAGO/Philippe Ruiz

Robert Lewandowskis Zukunft beim FC Bayern beherrscht derzeit die Schlagzeilen

Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem die Zukunft von Robert Lewandowski nicht Thema ist. Der Pole, der im Trikot des FC Bayern seit Jahren nach belieben trifft, steht nur noch bis 2023 in München unter Vertrag. Da die Macher an der Säbener Straße noch keine Verhandlungen mit ihrem Superstar über eine Verlängerung aufgenommen haben sollen, schießen die Gerüchte nur so ins Kraut. Eine Aussage von Lewandowskis Berater Pini Zahavi dürfte die Wogen nun kaum glätten.

"Es gab noch keinen Kontakt zum FC Bayern", zitiert der "kicker" Zahavi, angesprochen auf den Stand der Verhandlungen seines Klienten mit dem deutschen Rekordmeister.

Worte, die auch DFB-Legende Lothar Matthäus auf die Palme bringen dürften. "Den Umgang mit ihm verstehe ich nicht. Wenn man bis jetzt nicht mit Lewandowskis Seite Kontakt aufgenommen hat, finde ich das respektlos", prangerte der 60-Jährige im Gespräch mit der "Sport Bild" das Zögern der Verantwortlichen des FC Bayern an.

Harte Worte, auf die nun wiederum Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn reagierte. "Was die Gespräche angeht, bin ich sehr entspannt. Wir lassen uns dabei nicht von außen unter Druck setzen", sagte der frühere Keeper des Fußball-Bundesligisten im Interview dem "Münchner Merkur" und der "tz".

Ziel sei es, jede Saison die Champions League gewinnen zu können. "Dazu gehören sowohl weitere gezielte Verstärkungen unserer Mannschaft als auch Vertragsgespräche mit unseren Spielern", erklärte der 52-Jährige.

Von Matthäus will sich Kahn bei diesem Vorhaben schon gar nicht reinreden lassen: "Lothar hat nach seiner Spieler- und Trainer-Karriere noch nie einen Verein geführt. Leider interpretiert er seine Rolle als guter Fußballexperte zuletzt immer mehr als Schlagzeilenlieferant. Er wäre gut beraten, nicht über Themen zu sprechen, für die ihm jede Innensicht fehlt."